Simona Halep, primele declaraţii după meciul pierdut la Montreal

"Am simţit că la US Open ar trebui să fiu la nivelul la care am jucat aici. Asta nu înseamnă că săptămâna viitoare voi evolua la fel de bine. Trebuie să văd cum mă voi simţi din punct de vedere fizic, dar acum pot să spun că am încredere în jocul meu. După trei luni de pauză, am jucat bine. Sunt mulţumită de evoluţia mea. Mă simt tristă doar pentru că am pierdut meciul", a declarat Simona Halep.

Românca a avut reproşuri şi la adresa adversarei, care a cerut pauză medicală în setul decisiv, atunci când scorul era favorabil Simonei.

"Unele jucătoare, atunci când cred că nu mai pot câştiga meciul, cer time-out medical şi apoi aleargă mai bine decât înainte. M-a afectat din punct de vedere fizic pentru că atunci când transpiri mult, pierzi şi energie. Pauza nu e bună în acelele momente", a mai spus românca, conform Digi24.

Halep, criză de nervi în timpul meciului

Meciul a durat două ore și 55 de minute și a fost nevoie de set decisiv pentru ca Danielle Collins să o învingă pe Simona Halep și să se califice în turul 3 la Montreal unde se va confrunta cu Jessica Pegula.

Simona Halep a avut mai multe reacții nervoase în setul decisiv, nemulțumită fiind de jocul prestat.

'Nu te uita în tribună, stai joasă! Degeaba te uiți!', a strigat Simona, nervoasă de faptul că mingea returnată de ea s-a dus în afara terenului.

Halep a revenit în circuitul profesionist de tenis după 3 luni

Pe 12 august se împlinesc trei luni de când Simona Halep nu a mai evoluat în circuitul profesionist de tenis, în urma accidentării din meciul cu Angelique Kerber, la Openul de la Roma. Revine însă pe terenul de tenis la turneul WTA 1000 de la Montreal, de pe poziția 13 WTA.

Simona Halep a coborât începând de luni pe locul 13 WTA, întrerupând un șir de 373 de săptămâni (7 ani și jumătate) de prezență în top 10 mondial.

În 27 ianuarie 2014, Simona Halep intra în top 10 al clasamentului mondial feminin, unde a reuşit să se menţină timp de 373 de săptămâni. Performanţa ei reprezintă cea de a 8-a cea mai lungă serie de săptămâni neîntrerupte în top 10 de la înfiinţarea clasamentului WTA (noiembrie 1975).