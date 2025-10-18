€ 5.0889
Data publicării: 16:42 18 Oct 2025

Explozie bloc Rahova. Prefectul Capitalei: Locatarii, invitaţi la şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă
Autor: Doinița Manic

bloc sector 5 explozie Agerpres
 

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, convocat pentru sâmbătă, au fost invitați şi locatarii scării blocului din Rahova unde s-a produs explozia.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că a convocat pentru sâmbătă, 18 octombrie, la ora 18:00, o nouă şedinţă a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la care vor participa şi locatarii scării de bloc din Sectorul 5 unde a avut loc explozia de vineri.

VEZI ȘI: Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"

„Am convocat din nou Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, astăzi, la ora 18:00. Am invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii. Mai devreme, am fost pe teren alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu o echipă formată din peste 10 experţi. Am analizat structura clădirii şi posibilele pericole pentru locatari”, a scris Nistor pe Facebook.

Prefectul a precizat că ancheta este în desfăşurare.

VEZI ȘI: Firma recomandată de Distrigaz ar fi cea care a rupt sigiliul instalației de gaz. Ministru: Vor răspunde penal în fața legii

„Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe”, a mai transmis acesta.

