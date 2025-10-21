Statul român continuă să înregistreze cele mai ridicate valori ale mortalității în accidentele de circulație. România a depășit media europeană.

În reacție la aceste date, jurnalistul Val Valcu a afirmat că problema nu este infrastructura rutieră în sine, ci comportamentul șoferilor români:

„Nu șoselele, ci șoferii! Ăla care merge lipit de cel din față, care accelerează ca nebunul de la un stop la altul, nu e șofer prost. E doar prost”, a spus Valcu, în stilul său direct.



El a făcut o comparație cu rețeaua feroviară, despre care a zis că este „degradată și proastă”, însă a precizat că accidentele majore sunt rare dintr-un motiv clar:

„De ce nu sunt accidente de tren cu morți? Pentru că merg trenurile foarte încet. Trenul nu mai sare de pe șine. Mai sunt incidente, dar foarte rar e ceva grav”.

În schimb, spune Val Valcu, pe șosele, șoferii se comportă ca într-o cursă de Formula 1.



În timp ce experții europeni atrag atenția că România are nevoie de investiții masive în infrastructura rutieră și sisteme de siguranță, declarația lui Val Valcu pune accentul pe un alt factor-cheie: Educația rutieră și responsabilitatea la volan.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cel mai periculos fenomen care poate apărea pe șosea. Titi Aur: Dacă reduci viteza, amplifici derapajul

Pe drumurile din România au murit anul trecut 1.478 de persoane din cauza accidentelor, iar cu o rată de 78 de decese la milionul de locuitori, suntem pe primul loc negativ în Uniunea Europeană

În 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga UE, potrivit statisticilor publicate de Comisia Europeană vinerea trecută. Aceasta reprezintă o scădere cu 2 % față de 2023 și marchează un progres constant, deși lent, către obiectivul „Viziunea zero” al UE de a reduce la jumătate numărul deceselor și al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 și de a se apropia de eliminarea completă a acestora până în 2050.

Clasamentul general al ratei mortalității per țară nu s-a schimbat în mod semnificativ: Suedia (20 de decese la un milion de locuitori) și Danemarca (24/milion) continuă să aibă cele mai sigure drumuri din UE, în timp ce România (78/milion) și Bulgaria (74/milion) au raportat cele mai ridicate rate ale mortalității în 2024.

Datele provizorii pentru primele șase luni ale anului 2025 arată tendințe divergente între statele membre. În timp ce unele țări, cum ar fi Grecia, Cehia, România și Slovacia, dau semnale pozitive în ceea ce privește scăderea numărului de decese, altele se confruntă cu noi provocări. Acești indicatori timpurii evidențiază faptul că siguranța rutieră necesită o vigilență constantă și un efort susținut. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape aceste tendințe și să sprijine statele membre în ceea ce privește abordarea motivelor de îngrijorare emergente.

Comisarul pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a declarat: „Deși aceste cifre arată progrese constante, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate. Faptul că anul trecut aproape 20 000 de oameni și-au pierdut viața în accidente rutiere este inacceptabil. Comisia Europeană va continua să sprijine toate statele membre pentru ca drumurile să devină mai sigure. Acesta este însă un efort comun: guvernele, industria și fiecare utilizator al drumurilor au un rol de jucat în asigurarea faptului că toate călătoriile se încheie în siguranță”.

VEZI ȘI: Ce cafea bea Robert Cazanaciuc. E ideală pentru memorie. Care-s cele 3 ingrediente ale elixirului pentru o viață lungă