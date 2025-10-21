Când trecem la ora de iarnă 2025. Dr. Ciuhodaru, semnal de alarmă: Crește riscul de infarct și cel suicidar

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, de la ora 04:00 la ora 03:00. Deși această practică încă este în vigoare, ea este contestată de tot mai mulți. După ce premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a vorbit despre propunerea înaintată de Spania în cadrul Consiliului UE, prin care se cere eliminarea schimbării sezoniere a orei, și Tudor Ciuhodaru, medic și deputat, a anunțat că susține acest demers. VEZI ȘI: Se cere eliminarea schimbării orei în UE. Când ar putea fi luată decizia. „Nu mai are sens și afectează sănătatea oamenilor” Astfel, conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar de urgență, a vorbit despre efectele schimbării orei și a prezentat mai multe metode pe care românii le pot folosi pentru a depăși acest moment mai ușor. Dr. Tudor Ciuhodaru: Sunt cinci metode pentru a depăși mai ușor acest moment "Ora de iarnă – ce riscăm? Sunt cinci metode pentru a depăși mai ușor acest moment.

Pentru a trece cu ușurință peste schimbarea orei recomandăm cinci lucruri importante:

1. Planificarea corespunzătoare a activității.

2. Evitarea suprasolicitării datorată stimulentelor nervoase, substanţelor psihoactive sau situaţiilor conflictuale.

3. Nu e de neglijat petrecerea a cât mai mult timp în aer liber.

4. Și nici mișcarea, chiar sub forma unor simple plimbări.

5. Precum şi o alimentaţie bogată în fructe şi legume proaspete.

Schimbarea orei - efecte periculoase

Chiar dacă duminică vom dormi mai mult cu o oră abia de luni se vor simţi efectele. Unele pot fi chiar periculoase, precum creșterea riscului de infarct sau a celui de suicid. De aceea am inițiat un nou demers ce solicită renunțarea urgentă la schimbarea orei la nivel european.

Mai exact:

1. Majoritatea oamenilor se adaptează cu uşurință la schimbarea orei, modificările adaptive ale organismului făcându-se complet în circa cincisprezece zile.

2. Particularităţile fizice şi psihice individuale influenţează însă modul cum se realizează această adaptare.

3. În fiecare an mulți pacienţi ajung la urgențe cu o simptomatologie polimorfă, mergând chiar până la agravarea sau decompensarea unor afecţiuni.

"Riscul de infarct crește cu 5-10%, timp de trei zile după schimbarea orei"

4. Unele pot fi chiar periculoase, precum creșterea riscului de infarct sau a celui de suicid. Mai exact:

a) Riscul de infarct crește cu 5-10%, timp de trei zile după schimbarea orei. Sunt afectate în special persoanele tinere, active profesional;

b) Totodată creşte riscul suicidar timp de două săptămâni de la modificarea orei, în special la depresivi şi la cei cu vulnerabilități psihoemoționale.

5. Modificarea orei de trezire duce la un stres la care organismul reacţioneaza prin creșterea activităţii sistemului nervos simpatic şi a nivelului citokinelor proinflamatorii determinând modificări:

a) cardiovasculare manifestate prin variaţii ale tensiunii arteriale şi variate tulburări de ritm cardiac;

b) neuropsihice: modificări ale calității somnului (insomnie, somnolenţă), astenie, apatie, anhedonie, agitaţie, irascibilitate, anxietate, tulburări de concentrare şi memorie, cefalee, vertij, moficarea apetitului (inapetenţă sau bulimie), până la dereglări afective sezoniere şi ideaţie suicidară.

De ce trebuie să mergi neapărat la medic

Atenție! Sub această simptomatologie se pot ascunde şi alte cauze şi de aceea este bine să fiţi evaluaţi corespunzător de către un medic pentru a nu omite un alt diagnostic.

Invocând faptul că se perturbă nejustificat populaţia şi că pierderile din diverse domenii socioeconomice depăşesc câştigurile, unele ţări au renunţat la schimbarea orei de iarnă-vară sau nu au aplicat-o vreodată. Şi în România a fost respinsă o iniţiativă legislativă ce prevedea acest lucru.

Renunțarea la schimbarea orei, votată în 2019 în PE

E bine de știut:

1. Am reușit ca renunțarea la schimbarea orei să fie votată în 2019 în Parlamentul European. Din păcate au trecut 5 ani și nici Comisia, nici Consiliul nu au făcut nimic! Asta deși 84% din cei 4,6 milioane de cetățeni europeni care ne-au răspuns - cel mai mare număr care au răspuns vreodată unei consultări publice - doresc ca acest demers să se concretizeze.

2. Motivațiile acestui demers sunt clare:

a) 20% din populaţie suferă de probleme fizice sau mintale legate de schimbarea orei. Este vorba de multe ori de grupuri sociale vulnerabile, cum ar fi copiii, bătrânii şi bolnavii cronici.

b) 4,6 milioane de oameni au răspuns la consultarea publică pe acest subiect - cel mai mare număr întrunit vreodată la un demers legislativ.

c) Trei sferturi (76 %) dintre respondenți consideră că schimbarea orei de două ori pe an este o experiență „foarte negativă” sau „negativă”- prin impactul negativ asupra sănătății și lipsa economiilor la energie.

3. Am inițiat un nou demers ce solicită renunțarea urgentă la schimbarea orei la nivel euroepan", a scris Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.