Se cere eliminarea schimbării orei în UE. Când ar putea fi luată decizia. „Nu mai are sens și afectează sănătatea oamenilor”

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a vorbit luni despre necesitatea de a pune capăt schimbării orei în Uniunea Europeană. Totuși, acesta nu a precizat ce fus orar ar trebui ales de Spania – cel de vară sau cel de iarnă.

Într-o conferință de presă susținută după summit-ul euromediteranean din localitatea slovenă Portoroz, Sánchez a vorbit despre propunerea înaintată de Spania în cadrul Consiliului UE, prin care se cere eliminarea schimbării sezoniere a orei. El a afirmat că „84% dintre cetățenii europeni” sunt în favoarea acestei măsuri.

Potrivit premierului Spaniei, schimbarea orei „nu mai are sens”, întrucât majoritatea cetățenilor se pronunță împotriva ei în sondaje, iar știința arată că nu mai aduce economii de energie și perturbă ritmurile biologice ale oamenilor de două ori pe an. Sánchez a amintit că Parlamentul European a votat acum șase ani pentru eliminarea acestei practici și a insistat că politica utilă este cea care „ascultă vocea cetățenilor și a științei și o transpune în legislație”, scrie EFE.

Întrebat care fus orar ar fi mai potrivit pentru Spania, Sánchez a evitat să se pronunțe, declarând doar că „important este să se pună capăt definitiv” schimbării sezoniere a orei.

Lipsă de consens între statele membre ale UE

Întrucât actualul plan al Uniunii Europene privind schimbarea orei expiră în 2026, Spania consideră că este momentul potrivit pentru a repropune renunțarea la această practică.

Propunerea de eliminare a schimbării orei va fi discutată săptămâna aceasta, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Transporturi, Telecomunicații și Energie, la care participă miniștrii de resort din cele 27 de state membre.

Pe lângă Parlamentul European, care s-a pronunțat în 2019 pentru eliminarea schimbării orei, și Comisia Europeană a făcut o propunere similară în 2018, după o consultare publică la care au participat 4,6 milioane de persoane, dintre care 84% au fost favorabile încetării acestei practici.

Totuși, decizia a fost blocată din cauza lipsei de consens între statele membre, fiind nevoie de o majoritate calificată în Consiliu pentru a o adopta.

După ce, în 1980, Comunitatea Economică Europeană a început să coordoneze trecerea la ora de vară și de iarnă pentru a valorifica mai bine lumina naturală și a reduce consumul de energie, dar și pentru a armoniza funcționarea pieței comune, guvernul spaniol consideră că evoluția economiei, a tehnologiei și a obiceiurilor sociale a făcut ca această măsură să devină depășită.

Executivul de la Madrid subliniază că schimbarea orei continuă să aibă efecte importante asupra bunăstării populației.

Sănătatea angajaților, afectată de schimbarea orei

Ministrul Economiei al Spaniei, Carlos Cuerpo, a atras atenția asupra impactului schimbării orei asupra sănătății lucrătorilor, care le afectează productivitatea și generează costuri economice.

Într-un interviu acordat luni postului TVE, Cuerpo a confirmat intenția guvernului de a propune în cadrul Consiliului UE pentru Transporturi, Telecomunicații și Energie renunțarea definitivă la schimbarea orei în Europa.

El a explicat că „motivele invocate inițial pentru schimbarea orei, precum reducerea consumului de energie, nu mai sunt valabile în practică”, însă efectele asupra sănătății persistă.

Cuerpo a amintit și studii care au cuantificat aceste costuri, printre care unul realizat de London School of Economics, care estimează pierderi de productivitate de circa 750 de dolari per angajat, cauzate de impactul schimbării orei asupra sănătății.

„Această nevoie nu mai există și vrem să evităm efectele negative asupra sănătății lucrătorilor. Să mergem mai departe – este un drept suplimentar”, a conchis ministrul.