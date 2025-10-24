€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:51 24 Oct 2025

S-a aflat când au murit cei doi tineri îndrăgostiți din Harghita, găsiți într-o mașină
Autor: Doinița Manic

tineri morti harghita Foto: Captură video Digi24
 

S-a aflat când s-a produs decesul celor doi tineri găsiţi morți într-o maşină, în zona lacului Frumoasa.

Decesul celor doi tineri găsiţi într-o mașină, în zona lacului Frumoasa, ar fi survenit la data de 20 octombrie, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, potrivit anchetatorilor.

VEZI ȘI: Descoperire macabră în Harghita: Doi tineri îndrăgostiți, găsiți împușcați într-o mașină

"În urma concluziilor preliminare rezultate în urma efectuării necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025. Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar, existând suspiciunea unei autovătămări", a transmis IPJ Harghita, potrivit Agerpres.

Sursa citată a menționat că cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de omor.

Tinerii aveau lovituri produse de un asomator de animale

Totodată, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat că "tânărul are o lovitură în zona capului, cel mai probabil produsă de acel asomator de animale, iar femeia tot o lovitură are, în zona inimii, care s-ar fi putut produce prin autovătămare cu un asomator".

Acesta a mai arătat că "organele judiciare urmează să efectueze şi alte activităţi, inclusiv efectuarea unei expertize cu privire la acel obiect identificat".

Reamintim că un tânăr în vârstă de 20 ani şi o tânără de 19 ani, ambii din judeţul Bacău, au fost găsiţi miercuri decedaţi într-un autoturism aflat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa. Potrivit surselor din presă, cei doi ar fi format un cuplu.

În interiorul autovehiculului a fost găsit un dispozitiv de asomare, care nu se supune autorizării sau notificării. IPJ Harghita a informat că tinerii au fost dați dispăruți la data de 22 octombrie de către poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tineri morti Harghita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Ce s-a întâmplat în instanță când angajatul Kaufland, care a luat bani ca să închidă ochii la calitate, și-a recunoscut vina
Publicat acum 26 minute
Adrian Negrescu, sfat pentru BOR, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului: "Costurile ar fi similare"
Publicat acum 41 minute
”Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”. De ce renunță la România cei care se întorc acasă din Anglia
Publicat acum 48 minute
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate
Publicat acum 52 minute
Noi restricții pentru produsele din plastic de unică folosință. Provocare pentru companii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 16 ore si 53 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close