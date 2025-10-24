S-a aflat când au murit cei doi tineri îndrăgostiți din Harghita, găsiți într-o mașină

Decesul celor doi tineri găsiţi într-o mașină, în zona lacului Frumoasa, ar fi survenit la data de 20 octombrie, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, potrivit anchetatorilor.

"În urma concluziilor preliminare rezultate în urma efectuării necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025. Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar, existând suspiciunea unei autovătămări", a transmis IPJ Harghita, potrivit Agerpres.

Sursa citată a menționat că cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de omor.

Tinerii aveau lovituri produse de un asomator de animale

Totodată, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat că "tânărul are o lovitură în zona capului, cel mai probabil produsă de acel asomator de animale, iar femeia tot o lovitură are, în zona inimii, care s-ar fi putut produce prin autovătămare cu un asomator".

Acesta a mai arătat că "organele judiciare urmează să efectueze şi alte activităţi, inclusiv efectuarea unei expertize cu privire la acel obiect identificat".

Reamintim că un tânăr în vârstă de 20 ani şi o tânără de 19 ani, ambii din judeţul Bacău, au fost găsiţi miercuri decedaţi într-un autoturism aflat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa. Potrivit surselor din presă, cei doi ar fi format un cuplu.

În interiorul autovehiculului a fost găsit un dispozitiv de asomare, care nu se supune autorizării sau notificării. IPJ Harghita a informat că tinerii au fost dați dispăruți la data de 22 octombrie de către poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău.