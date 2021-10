Gușă crede că AUR crește în sondaje, dar Vâlcu și Chirieac, fiecare, au identificat câte o problemă majoră pentru partidul lui George Simion

Vorbind despre sondaje, analistul politic Bogdan Chirieac a spus că "în opinia mea, pe creștere foarte mare este AUR."

Cozmin Gușă a confirmat cele spuse de Chirieac, precizând că un rol important l-a avut și "mitingul din weekend pe care l-au organizat cu toate filialele lor."

"În primul rând, au luat conducerea în interiorul mișcărilor de orice fel contestatare și, prin USR, devin niște parteneri posibili pentru oricine în momentul ăsta, dar mai puțin pentru PNL. Pentru orice guvernare, devin din acest moment posibili parteneri. Nu degeaba sondajele arată la 17-18%, scor normal. Au fost mult mai pragmatici decât PSD. Nu au întors-o! Sigur, au bătut mult apa în piuă pe suspendarea lui Iohannis, dacă prelungește criza - au condiționat, adresând un mesaj oamenilor nervoși pe Iohannis că nu rezolvă criza. Acolo e un izvor nesecat. PSD-ul se tot întoarce de pe un picior pe altul. Eu știu că e complicată problema pentru că un Iohannis în dificultate e un Iohannis destul de periculos”, a zis Gușă.

"AUR mai are o problemă: Dragnea"

Jurnalistul Val Vâlcu a reacționat apoi spunând că "eu nu sunt de acord." "Votul e una, declarația de nemulțumire e alta. Știm, e măsurat, e verificat în istorie... Ai un bazin de tip România Mare până în 20%, în momentul de maximă nemulțumire, de criză. AUR nu are calitățile, nu are lideri naționali. Flăcăul ăsta, George Simion, e și el acolo. N-are cultura necesară, n-are anvengură. Că lumea e nemulțumită și bifează AUR... Dar când trebuie să dea votul, omul se gândește: Au șanse, n-au șanse? Face cineva cu ei, nu face? Nu cred că dintr-odată votează toți ca pe Facebook, cu like și dislike.", a spus Vâlcu.

De asemenea, crede jurnalistul, "AUR mai are o problemă: Dragnea, care vine pe aceeași linie, cu mai multă experiență, mănâncă din voturile AUR, alea 12-15% câte or fi. Vom vedea cum rezistă."

"AUR nu și-a întreprins demersurile necesare pentru a fi acceptat la Bruxelles"

Analistul politic Bogdan Chirieac a adăugat apoi că, din punctul său de vedere, "cea mai mare problemă pe care o are AUR e că nu și-a întreprins demersurile necesare pentru a fi acceptat la Bruxelles. Dacă nu are ce să mai întreprindă, va fi un partid cu care nimeni nu va putea să facă o alianță."

"Șoșoacă e plecată din AUR, e în război cu ei, mulți încă n-au sesizat, se mai fragmentează voturi și pe linia asta.", a menționat Vâlcu.

"Dacă vor fi alegeri și AUR ia 20%, înseamnă că nu poți să faci nicio alianță. George Simion, în opinia mea, crește, prinde. E un tânăr politician cu mesaj simplu, corect în anumite situații... Problema e partidul, doctrina, strategia.", a conchis Chirieac.