€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:55 15 Oct 2025 | Data publicării: 22:52 15 Oct 2025

Fiscul a pus ochii pe "bombardieri". Șeful ANAF: În perioada următoare nu doar Klaus Iohannis va fi verificat
Autor: Doinița Manic

anaf_00624900 ANAF / Foto: DCBusiness
 

Șeful ANAF spune că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină pentru că poate fi confiscată.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, spune că mai mulți români se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, iar Fiscul va verifica toate cazurile în care există discrepanțe majore între veniturile raportate la stat și stilul de viață pe care îl afișează.

„Profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament. (...) Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a declarat Adrian Nica la Antena 3 CNN.

Adrian Nica: Fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF

Potrivit lui, cei care nu pot să își justifice veniturile s-ar putea trezi fără 70% din sumele deţinute pentru că ANAF le va confisca.

„Când ai averi pe care nu le justifici, ANAF o să confiște 70%”, a declarat Nica.

„În perioada următoare nu doar Klaus Iohannis va fi verificat, ci fiecare cetățean care nu poate justifica mașina de 100.000 de euro. Fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a verifica de ce datele pe care le înregistrează la ANAF versus venituri au o discrepanță așa mare”, a mai spus acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anaf
venituri nedeclarate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Fiscul a pus ochii pe "bombardieri". Șeful ANAF: În perioada următoare nu doar Klaus Iohannis va fi verificat
Publicat acum 51 minute
Blackout în Ucraina. Atacurile ruse au paralizat rețeaua energetică a Kievului. Zelenski acuză Moscova că încearcă să "semene haos"
Publicat acum 54 minute
Veste proastă pentru Familia Regală a Marii Britanii. Ultima mișcare făcută de Meghan Markle
Publicat acum 1 ora si 9 minute
S-a fisurat, în zbor, parbrizul avionului care-l transporta pe secretarul american al Apărării
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cum a caracterizat Kim Kardashian co-parentingul cu Kanye West
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close