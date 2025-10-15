Fiscul a pus ochii pe "bombardieri". Șeful ANAF: În perioada următoare nu doar Klaus Iohannis va fi verificat

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, spune că mai mulți români se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, iar Fiscul va verifica toate cazurile în care există discrepanțe majore între veniturile raportate la stat și stilul de viață pe care îl afișează.

„Profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament. (...) Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a declarat Adrian Nica la Antena 3 CNN.

Adrian Nica: Fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF

Potrivit lui, cei care nu pot să își justifice veniturile s-ar putea trezi fără 70% din sumele deţinute pentru că ANAF le va confisca.

„Când ai averi pe care nu le justifici, ANAF o să confiște 70%”, a declarat Nica.

„În perioada următoare nu doar Klaus Iohannis va fi verificat, ci fiecare cetățean care nu poate justifica mașina de 100.000 de euro. Fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a verifica de ce datele pe care le înregistrează la ANAF versus venituri au o discrepanță așa mare”, a mai spus acesta.