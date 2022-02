De ce să nu bei apa lăsată în paharul de lângă pat peste noapte

Specialiștii spun că apa lăsată în paharul de lângă pat peste noapte nu ar mai trebui băută. În primul rând, în pahar se adună microbi și praf, iar apa își schimbă gustul, scrie Realitatea.net.. Atunci când este expusă la aer, apa absoarbe dioxid de carbon, iar o mică parte din ea este transformată în acid carbonic, adică își schimbă compoziția chimică. În momentul în care acidul carbonic eliberează câțiva protoni, reduce valoarea PH-ului apei și îi schimbă gustul.

În al doilea rând, atunci când bei apă, rămân pe pahar microbi din gură și salivă, iar dacă temperatura din cameră este ridicată, bacteriile se dezvoltă mai ușor. Apa trebuie păstrată în loc răcoros, pentru a nu-și schimba gustul și compoziția chimică.

Apa alcalinizantă cu 5 ingrediente pe care să o bei dimineața și seara pentru un pH echilibrat

Există tot mai multe dovezi că aciditatea cronică este cauza de bază a unui număr de boli care pun viața în pericol, inclusiv cancerul. Luând în considerare că dieta standard a oamenilor este bogată în alimente acide - alimente procesate, carne, pâine, alcool, paste, sifon și zaharuri rafinate, nu este de mirare că bolile de acest fel sunt în creștere, scrie healthyandnaturallife.com.



Pe de altă parte, corpul uman depinde de un echilibru al pH-ului pentru a funcționa corect. Scara pH-ului variază de la 0 – cel mai acid până la 14 – cel mai alcalin. Corpul uman funcționează cel mai bine la aproximativ 7,4. Apa poarte fi alcanizată cu 5 ingrediente pentru un pH echilibrat:

Aloe Vera - acest super aliment este bogat în vitaminele și mineralele A, B, C și E - calciu, fier, magneziu, potasiu și zinc. În plus, are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante puternice, care pot face minuni pentru indigestie și boli inflamatorii intestinale.



Oțet de mere - deși oțetul alb este foarte acid, oțetul de mere este opusul - este foarte alcalin. Oțetul de mere este un probiotic extrem de benefic pentru o digestie sănătoasă, precum și pentru restabilirea echilibrului pH-ului interior.

Busuioc - această plantă oferă efecte antioxidante, antifungice și antiinflamatorii puternice. În plus, busuiocul este foarte alcalin și echilibrează lipidele (grăsimile) din sânge.



Miere – un alt super aliment care este un antiinflamator și antiseptic cu alcalinitate scăzută care îmbunătățește digestia și metabolismul general. Are valoare nutritivă ridicată datorită conținutului bogat de enzime, fitonutrienți, vitamine și minerale.



Lămâia - deși este acidă în natură, lămâia are o serie de minerale alcalinizante - calciu, magneziu, fosfor și potasiu, precum și o mulțime de vitamine C, A, B1, B6 și B9 (acid folic), toate acestea fac acest lucru. un antioxidant puternic.

Mentă – această plantă susține digestia sănătoasă și funcționarea corectă a sistemului imunitar datorită antioxidanților, vitaminelor, mineralelor și a peste patruzeci de substanțe fitochimice. Potrivit unui studiu din 2010, menta poate distruge celulele canceroase. De asemenea, menta obișnuită pot prevenibolile provocate de radiații.

