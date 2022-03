Chirieac, semnal de alarmă: NU pentru România mi-e TEAMĂ. Republica Moldova e la îndemâna lor!

Bogdan Chirieac atrage atenția asupra faptului că Republica Moldova are nevoie de ajutor urgent din partea UE.

Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unei "probleme prioritare". Este vorba despre Republica Moldova. Analistul politic subliniază că țara de peste Prut trebuie ajutată urgent de către Uniunea Europeană.

"Știți care e problema? Republica Moldova nu rezistă la 100 de mii de refugiați ucraineni, nu are resurse. Are un PIB total de 7 miliarde de euro pe an. România a avut anul trecut 248 de miliarde, deci cumva Uniunea Europeană ar trebui să ajute în mod cu totul și cu totul prioritar Republica Moldova, din toate punctele de vedere, și pentru refugiați, și ca să facă față presiunilor Moscovei, după ce Maia Sandu a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Asta este o problemă, în rest, România, Ungaria, Slovacia, Polonia se descurcă cu refugiații. Bun, dacă mă întrebați, cred că Guvernul României ar trebui să încerce să îi țină aici (pe refugiații ucraineni n.r.), să le asigure locuri de muncă, să încerce să îi integreze, fiindcă foarte mulți dintre ei sunt oameni cu specializări, cu meserii, și apropiați cultural de noi.", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Republica Moldova, aceeași soartă ca și Ucraina?

Bogdan Chirieac a vorbit și despre temerile legate de o posibilă invazie a Rusiei în Republica Moldova, după ce Transnistria a cerut Chișinăului recunoașterea independenței.

"Știți ce se întâmplă? Dreptul internațional ne încurcă acum fiindcă teoretic, din punct de vedere juridic, Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova. Republica Moldova nu este sub nicio formă în război cu Ucraina. Ori, acum s-a dinamitat podul dintre Ucraina și Republica Moldova. E ca și cum am dinamita podul prieteniei dintre România și Bulgaria. Ceva trebuie făcut și trebuie luată o decizie.

Rămâne Transnistria un fel de enclavă rusească între Ucraina și Republica Moldova sau comunitatea internațională intervine pentru reabilitarea dreptului internațional și constată, așa cum este normal, că este parte componentă a Republicii Moldova? Suntem foarte încurcați de chestiunea asta și eu cred că acest conflict înghețat - Transnistria, va fi dezghețat de către Kremlin, iar cei care sunt în pericol, repet, sunt cei din Republica Moldova, care trebuie ajutați de comunitatea internațională, la fel cum sunt ajutați ucrainenii, cu orice preț. Nu mi-e teamă pentru România. România e în NATO. Nu au curaj rușii să atace NATO, dar Republica Moldova e la îndemâna lor și Maia Sandu, mai ales, care încearcă reformele în Republica Moldova.", a mai spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.