Tânărul de 20 de ani care a ucis-o pe femeia de 35 de ani care traversa strada cu copilul ei de 2 ani, pe o trecere de pietoni din Berceni, este un împătimit al vitezei, conform imaginilor de pe rețelele de socializare.

„Când toți îți zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos, la 3 dimineața”, este unul dintre mesajele regăsite în postările sale. Vezi mai mult AICI.

Pedeapsa primită de un șofer de BMW din Danemarca care s-a filmat în timp ce conducea cu 200 km/h

În legătură cu acest gest al tânărului, Titi Aur, expert în conducere defensivă, a venit cu un exemplu din Danemarca, arătând ce a pățit acolo un bărbat care s-a filmat în timp ce conducea, culmea, tot un BMW, cu 200 km/h și a postat videoul pe Internet.

"Vorbeam cu un coleg de-al nostru care acum locuiește în Danemarca, dar care a lucrat la noi până prin 2017 și spunea așa: "Un cetățean cu domiciliul în Danemarca s-a filmat cu un BMW, întâmplător tot cu un BMW, când mergea cu 200 de kilometri la oră pe șosea și a postat tot așa, pe Internet". Ce a pățit acolo? I-au confiscat mașina, i-au dat amendă de 20 de mii de euro și i-au dat o lună de închisoare.

Ce s-a întâmplat la noi când acel tânăr a pus acel clip pe Internet? Nimic. Autoritățile nu sunt interesate de așa ceva: "da nu ne băgăm, da nu e treaba noastră, da de ce noi? Da nu avem lege... Și atunci toate acestea, coroborate cu lipsa educației din punctul de vedere al siguranței rutiere în timpul școlii de șoferi, duc la astfel de evenimente", a spus Titi Aur, în exclusivitate pentru DC NEWS.