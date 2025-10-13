€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 23:16 13 Oct 2025 | Data publicării: 23:15 13 Oct 2025

EXCLUSIV Ce a pățit în Danemarca un șofer de BMW care s-a filmat în timp ce conducea cu 200 km/h
Autor: Doinița Manic

Ce a pățit în Danemarca un șofer de BMW care s-a filmat în timp ce conducea cu 200 km/h Foto: Pixabay
 

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a arătat cum sunt pedepsiți în Danemarca șoferii care se filmează conducând cu viteză.

Tânărul de 20 de ani care a ucis-o pe femeia de 35 de ani care traversa strada cu copilul ei de 2 ani, pe o trecere de pietoni din Berceni, este un împătimit al vitezei, conform imaginilor de pe rețelele de socializare.

„Când toți îți zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos, la 3 dimineața”, este unul dintre mesajele regăsite în postările sale. Vezi mai mult AICI.

Pedeapsa primită de un șofer de BMW din Danemarca care s-a filmat în timp ce conducea cu 200 km/h

În legătură cu acest gest al tânărului, Titi Aur, expert în conducere defensivă, a venit cu un exemplu din Danemarca, arătând ce a pățit acolo un bărbat care s-a filmat în timp ce conducea, culmea, tot un BMW, cu 200 km/h și a postat videoul pe Internet.

"Vorbeam cu un coleg de-al nostru care acum locuiește în Danemarca, dar care a lucrat la noi până prin 2017 și spunea așa: "Un cetățean cu domiciliul în Danemarca s-a filmat cu un BMW, întâmplător tot cu un BMW, când mergea cu 200 de kilometri la oră pe șosea și a postat tot așa, pe Internet". Ce a pățit acolo? I-au confiscat mașina, i-au dat amendă de 20 de mii de euro și i-au dat o lună de închisoare.

Ce s-a întâmplat la noi când acel tânăr a pus acel clip pe Internet? Nimic. Autoritățile nu sunt interesate de așa ceva: "da nu ne băgăm, da nu e treaba noastră, da de ce noi? Da nu avem lege... Și atunci toate acestea, coroborate cu lipsa educației din punctul de vedere al siguranței rutiere în timpul școlii de șoferi, duc la astfel de evenimente", a spus Titi Aur, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bmw
danemarca
titi aur
accidente rutiere
accident Berceni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, la Casa Albă, săptămâna aceasta
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 39 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 13 ore si 21 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close