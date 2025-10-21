Administratoarea blocului din Rahova spune că echipa Distrigaz se afla acolo când clădirea a sărit în aer

Explozia produsă în blocul situat pe Calea Rahovei, vineri dimineața, a șocat o țară întreagă. Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți. Etajele 5 și 6 au fost distruse aproape complet, iar acum există riscul ca blocul să se prăbușească. În pofida gravității cazului, la patru zile de la incident, încă nu știm cine se face vinovat de această tragedie. În continuare apar tot felul de declarații și informații care se contrazic între ele.

Deși Distrigaz, într-un comunicat transmis la scurt timp după explozie, spunea că o echipă de intervenții se deplasa la fața locului în momentul în care blocul a sărit în aer și că oamenii au ajuns la adresă la scurt timp după ce explozia s-a produs, administratoarea clădirii, Paraschiva Popa, afirmă că angajații Distrigaz se aflau deja acolo atunci când s-a întâmplat nenorocirea.

Administratoarea blocului: Ăsta a fost filmul groazei

"Eram atunci la branșament, cu domnul respectiv (angajat Distrigaz n.r.). Era la sigiliu, se uita la subpapă. În momentul în care domnul se uita la subpapă, eram și eu lângă el, mă uitam. Am auzit o bubuitură, deci nu pot să vă descriu în cuvinte ce bubuitură puternică a fost. Nu am trăit în viața mea așa ceva", a declarat femeia pentru Antena 3 CNN.

Apoi, a continuat printre lacrimi: "A căzut tavan, a căzut un perete. Doamne, a prins un domn îmbrăcat într-o geacă gri, nu mai știu exact cum era. Ăsta a fost filmul groazei. S-a dus toată viața mea, toată copilăria mea, tot-tot. Tot s-a dus".

În cadrul interviului femeia a mai susținut că în bloc a continuat să persiste mirosul puternic de gaz și după ce echipa Distrigaz, venită cu o zi înainte de explozie, a pus sigiliul. A explicat și cine a rupt apoi acel sigiliu și a dat drumul la gaz joi, 16 octombrie. Susține că au fost angajații firmei AMPCgaz, chemați de ea să intervină, la recomandarea Distrigaz.

Contract cu "o firmă fantomă". Ce spune femeia despre ruperea sigiliului

Totodată, femeia a declarat că a semnat un contract cu această firmă, alt lucru bizar, deoarece potrivit ANAF firma respectivă fusese declarată inactivă din data de 8 august 2025, ceea ce înseamnă că nu avea drept de funcționare.

"Spuneți-mi dumneavoastră de unde era mirosul acela puternic, de noi nu puteam să stăm în bloc.... Explicați-mi. Am așteptat să vină băieții, pentru că așa mi s-a recomandat. Dar trebuie menționat, pentru că este specificat în contract: verificare, instalație, gaz, eveniment, gaz oprit.

Este primul paragraf din contract. Pentru așa ceva trebuia să vină: să verifice de unde este scurgerea. Au venit băieții (angajații AMPCgaz n.r.).

Unul blond, rotunjor, nu gras, plinuț. Și un băiat în jur de 25-26 de ani brunețel, cu un cioc, tot tanar. Iau băiatul, intru cu băiatul blond în scară, avea un aparat puțin mai mare ca telefonul acesta. Deci vă dați seama, gazul era oprit și în momentul când au intrat ei cu aparatul, atunci piuia. Da? Aparatul lor. Mi-a zis că probabil a mai rămas miros, ca asta detectează orice... Vă dați seama că eu nu am de unde să știu, ca nu sunt în măsură să... Ies afară cu cel blond. Între timp, băiatul brunet s-a dus și a deschis gazul. Că i-a zis, hai să deschidem gazul. Gazul este oprit. „Păi și acolo?” și e deschis de acolo, mi-a arătat, nu știu cu ce a deschis", a mai declarat femeia.