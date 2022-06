Simona Halep, în semifinală cu Bianca Andreescu la Bad Homburg: Va fi diferit

Simona Halep (19 WTA) nu a avut nicio emoție, joi seară, în sfertul de finală de la turneul de tenis pe iarbă de la Bad Homburg, trecând cu un categoric 6-2, 6-1 de sportiva Amanda Anisimova (25 WTA).

Simona Halep a avut nevoie doar 55 de minute pentru a se impune clar în fața americancei, preluând conducerea cu 2-1 în întâlnirile directe.

Românca a servit 10 ași și a fost net superioară la toate capitolele. Americana a avut și mici probleme medicale, însă Halep nu s-a arătat afectată de pauza medicală a Anisimovei, cedând în total doar 3 game-uri.

În semifinală, Simona Halep o întâlnește pe Bianca Andreescu (64 WTA).

La interviul de pe teren, Halep a declarat: „Știam că joacă rapid și că trebuie să fiu la fel. Sunt bucuroasă că am câștigat. Îmi plac oamenii de aici, cărora le mulțumesc că m-au susținut. Va fi un meci greu, cu Bianca. E un meci pe iarbă, deci va fi diferit. Sunt pregătită. Mă bucur de victoria de azi, apoi mâine mă voi concentra și pe acel meci.”

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

