PNL, despre propunerea PSD cu voucherele dacă Guvernul vrea să le introducă - surse

Conform unor surse DC News, PNL crede că dacă guvernul vrea să introducă vouchere, suma trebuie să fie mai mare, adică 100 euro, și să fie până cel puțin anul viitor în iunie. Liberalii vin cu această variată pentru ca românii să treacă iarna cu bine, mai spun sursele DC News.

PSD a propus două măsuri pentru sprijinirea familiilor cu venituri mici în pachetul de măsuri care ar urma să fie prezentat de Guvern, au declarat surse politice.

Ar urma să fie acordate vouchere în valoare de 50 de euro (aproximativ 250 de lei) la fiecare două luni, până la finalul acestui an, după cum urmează: pentru gospodăriile cu ambii părinți și cel puțin doi copii dependenți si gospodării monoparentale, cu un venit net mediu lunar mai mic de 600 lei (151.000 gospodarii); persoanele care primesc venit minim garantat (168.000 persoane); persoane cu dizabilități (800.000 persoane); pensionarii cu un venit mai mic de 1500 lei (2.349.517 pensionari).

În total, ar fi vorba de aproape 3,5 milioane de beneficiari și un impact de aproximativ 700 de milioane de euro, adică 0,27% din PIB.

Marcel Ciolacu, președinte PSD:

”Măsurile PSD pentru susținerea românilor cu venituri mici pentru cumpărarea de alimente de bază și prevenirea abandonului școlar vor putea fi finanțate din fonduri europene. Asta am discutat astăzi cu domnul Comisar european pentru economie, Paolo Gentiloni, căruia i-am transmis că România are nevoie de sprijin și acces la programe de finanțare europeană pentru a face față crizelor multiple cu care ne confruntăm. În acest context, am insistat asupra necesității relaxării regulilor privind deficitul bugetar, a prelungirii cu încă un an a posibilității de absorbție a banilor europeni aferenți exercițiului financiar 2014-2020, dar și în privința flexibilizării PNRR, pentru a face față provocărilor actuale, în mod special pe componenta investițională. De asemenea, mi-am exprimat încrederea că noile cheltuieli generate de fluxul de refugiați, sprijinul umanitar sau impactul sancțiunilor asupra economiilor vor fi luate în considerare în cadrul noilor orientări ale Comisiei privind politicile bugetare”.

