€ 5.0884
|
$ 4.3642
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:37 16 Oct 2025

PET-urile, colectate cu camionul. Noul sistem ar putea ajunge în toată țara, după exemplul Ungariei
Autor: Doinița Manic

PET-urile, colectate cu camionul. Noul sistem ar putea ajunge în toată țara, după exemplul Ungariei Foto: Unsplash
 

Un nou sistem de colectare a PET-urilor ar putea apărea în România, un proiect-pilot fiind deja implementat în 9 județe din țară.

RetuRO a lansat un nou sistem de colectare a ambalajelor pentru micii comercianţi din mediul rural, bazat pe camioane itinerante care preiau manual ambalajele returnabile direct de la magazinele locale. Modelul, inspirat dintr-o soluţie aplicată deja în Ungaria, vine în sprijinul zonelor unde nu există retaileri mari şi nici aparate automate de colectare (RVM-uri) și ar putea fi implementat la nivelul întregii țări.

„Atenţia noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului şi în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare şi unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual. Acesta este şi motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluţie care funcţionează în Ungaria, şi anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianţi din mediul rural, itinerant”, a explicat Anca Marinescu, Corporate Affairs şi Communication Manager RetuRO, în cadrul unei dezbateri, potrivit Agerpres.

Sistemul este implementat în prezent în nouă judeţe din România

Proiectul-pilot este implementat în prezent în nouă judeţe, urmând ca până la sfârşitul anului să fie inclus şi al zecelea.

 „Aceste maşini sunt un fel de RVM-uri (automate de colectare – n.r.) cum avem noi consumatorii, doar că sunt pentru comercianţi”, a detaliat Marinescu.

Ea a mai precizat că magazinele din mediul rural „îşi vor primi banii pe garanţii şi pe tariful lor de gestionare într-o săptămână”, astfel încât să nu mai existe blocaje de „flux financiar”.

„Aceasta a fost soluţia pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârşitul anului, vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcţionat, cât de mulţi mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanţie-returnare ca urmare a implementării soluţiei şi vom vedea dacă soluţia ar putea fi extinsă la nivelul întregii ţări”, a mai spus managera RetuRO SGR.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

RetuRO SGR
pet
reciclare
sticle
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Trump și Putin, convorbire telefonică înainte ca Zelenski să ajungă la Casa Albă
Publicat acum 8 minute
Femeie dispărută din București: Fiica sa, adoptată, de doar 15 ani, suspectă de crimă - surse
Publicat acum 10 minute
Lovirea unui avion de fulger, „circumstanță extraordinară” ce poate justifica întârzieri - decizie CJUE în cazul Austrian Airlines
Publicat acum 25 minute
PET-urile, colectate cu camionul. Noul sistem ar putea ajunge în toată țara, după exemplul Ungariei
Publicat acum 27 minute
Un tablou de Picasso a dispărut în timpul transferului spre locul unde urma să fie expus
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 14 Oct 2025
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Publicat pe 14 Oct 2025
Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Publicat acum 9 ore si 43 minute
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close