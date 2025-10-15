€ 5.0885
Data publicării: 16:36 15 Oct 2025

Peste 69% dintre angajații români susțin că munca le afectează starea generală de bine - Studiu
Autor: Doinița Manic

angajati romania Foto: Pixabay
 

Peste 69% dintre angajații români consideră că munca le afectează starea generală de bine, potrivit unui studiu.

69% dintre angajații români afirmă că locul de muncă le influențează negativ starea generală de bine, potrivit unui nou studiu. În același timp, doar 37% beneficiază de avantaje extrasalariale.

Pentru români, bunăstarea completă (Wellbeing 360°) înseamnă echilibru între dimensiunea emoțională (70%), financiară (70%) și fizică (64%). Femeile asociază mai mult starea de bine cu echilibrul emoțional (75%), iar bărbații cu timpul liber (41%).

Printre principalele obstacole în atingerea stării de bine se numără lipsa banilor (42%) și lipsa timpului (36%). În perioadele aglomerate, românii renunță la timpul liber (57%), somn (39%) și relațiile personale (36%).

Cei care nu primesc beneficii extrasalariale și-ar dori carduri de vacanță (44%), abonamente medicale (39%) sau tichete de masă (37%).

Jumătate dintre români ar fi dispuși să plătească pentru aplicații dedicate stării de bine


Interesul românilor pentru aplicațiile de wellbeing este în creștere, însă utilizarea lor rămâne redusă. Doar 15% le folosesc frecvent, iar 31% ocazional, mai arată același studiu. Cele mai populare sunt aplicațiile de sport, fitness și nutriție (42%), urmate de podcasturi și audiobook-uri (38%) și aplicațiile de mindfulness (36%). Principalele motive pentru care mulți nu le folosesc sunt lipsa timpului (54%) și costurile (24%), însă aproape jumătate dintre respondenți (47%) spun că ar fi dispuși să plătească pentru servicii digitale dedicate stării de bine – majoritatea ar aloca un buget lunar de 25–100 de lei.

Studiul a fost realizat online, de Reveal Marketing Research, în parteneriat cu Up România, în perioada 13–19 septembrie 2025, pe un eșantion de 803 respondenți din mediul urban, angajați sau freelanceri. Marja de eroare este de ±3,5%, la un nivel de încredere de 95%.

