€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:12 21 Oct 2025 | Data publicării: 12:09 21 Oct 2025

Percheziții DNA în 6 județe din țară: Mai multe firme auto, investigate pentru evaziune de milioane
Autor: Doinița Manic

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

DNA face percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 29 milioane lei.

Procurorii DNA efectuează marți, 21 octombrie, mai multe percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, într-un dosar vizând suspiciuni de evaziune fiscală în vânzarea de autoturisme, în perioada 2022–2025. Prejudiciul estimat adus statului se ridică la aproximativ 29 de milioane de lei.

Precizările DNA

 

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –  Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și de către reprezentanți ai acestora, în contextul vânzării de autoturisme, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 29.000.000 de lei.

În cursul zilei de 21 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", transmite DNA.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dna
perchezitii
evaziune fiscala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Noi începuturi, sacrificii și umbre din trecut, în această seară, în serialul “Fata de la fereastră”
Publicat acum 8 minute
Mihai Fifor, semnal de alarmă: România, singura țară din UE care nu respectă salariul minim european
Publicat acum 11 minute
România ar putea avea o lege specială împotriva femicidului
Publicat acum 12 minute
CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%
Publicat acum 19 minute
Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 19 ore si 28 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close