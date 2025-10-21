Răsturnare de situație după accidentul din Craiova: Băieții făceau liniuțe - VIDEO

UPDATE: Răsturnare de situație în cazul accidentului cu 5 mașini din Craiova. Ce spun martorii

Deși inițial s-a spus că de vină ar fi o șoferiță de 18 ani care nu ar fi acordat prioritate în trafic, martorii au o altă ipoteză în cazul accidentului cu 5 mașini care s-a produs luni seara în Craiova. Potrivit acestora, ceilalți doi șoferi de 19 și 23 de ani făceau o întrecere pe stradă și conduceau cu o viteză excesivă.

”Ei doi făceau întrecere, iar o fată a ieșit de acolo”, a spus o persoană.

”Băieții aveau clar peste 150 km/h”, a spus o altă persoană.

Știrea inițială:

Un accident rutier cu cinci autoturisme a avut loc luni seara în Craiova, după ce o şoferiţă de 18 ani din municipiul Caracal, judeţul Olt, nu a acordat prioritate în trafic.



Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii au stabilit că o tânără de 18 ani, din Caracal, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Decebal, către Calea Bucureşti, la efectuarea virajului la stânga nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din Craiova, pe Bulevardul Decebal, dinspre Calea Bucureşti, pe banda 1, care a fost proiectat în alt autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Craiova, pe banda 2.



În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 23 de ani a fost proiectat în alte autoturisme parcate regulamentar şi într-un stâlp de iluminat public.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă





Șoferița în vârstă de 18 ani şi doi pasageri din celelalte două autoturisme conduse de tinerii de 19 şi 23 de ani, au necesitat îngrijiri medicale, toţi trei fiind transportaţi la spital, conştienţi şi cooperanţi.



Traficul rutier pe Bulevardul Decebal, una dintre artele principalele ale oraşului, a fost blocat zeci de minute pe sensul pe care s-a produs accidentul.



Toți șoferii implicați au fost testaţi cu aparatele alcooltest şi drugtest, rezultatele fiind negative.



După cele întâmplate, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.