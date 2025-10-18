O femeie din Sibiu, ucisă cu sânge rece de propriul fiu

Un bărbat suspectat că şi-ar fi ucis mama prin sugrumare, după ce a consumat alcool, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a declarat sâmbătă seara, pentru Agerpres, procurorul şef al Secţiei judiciare, Dan Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.



"Se confirmă săvârşirea unui omor de către un inculpat în vârstă de 54 de ani asupra mamei sale, în vârstă de 74 de ani, cu care locuia, pe fondul consumului de alcool. A fost reţinut şi propus spre arestare astăzi (sâmbătă - n.r.). A fost şi arestat pe 30 de zile", a spus procurorul Dan Octavian Simion.



Potrivit sursei citate, femeia a decedat din cauza "asfixiei mecanice prin sugrumare".