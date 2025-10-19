Mai multe familii din Băgaciu, evacuate în urma unei avarii la o conductă de gaz

Locatarii a cinci case din comuna Băgaciu au fost evacuaţi temporar, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unei avarii la o conductă de gaz metan, transmite Agerpres.



"Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târnăveni au fost solicitaţi să intervină în localitatea Băgaciu, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în urma unei avarii la o ţeavă de gaz. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje - unul cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD de prim ajutor. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, nefiind produsă în urma unui şoc mecanic.

După finalizarea intervenției, oamenii s-au putut întoarce în case

Echipajul aflat la faţa locului a acţionat pentru obturarea ţevii. Preventiv, au fost evacuate 10 persoane din cinci locuinţe aflate pe o rază de aproximativ 50 de metri faţă de zona afectată, până la finalizarea intervenţiei. După obturarea conductei, locuitorii s-au putut întoarce în siguranţă în casele lor", a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, într-un comunicat de presă.



Nu s-au înregistrat victime, iar echipajul operatorului de gaze a preluat ulterior sarcina remedierii definitive a avariei.