Data actualizării: 09:20 19 Oct 2025 | Data publicării: 09:17 19 Oct 2025

Mai multe familii din Băgaciu, evacuate în urma unei avarii la o conductă de gaz
Autor: Doinița Manic

Mai multe familii din Băgaciu, evacuate în urma unei avarii la o conductă de gaz Foto cu caracter ilustrativ: IGSU
 

Mai multe familii din comuna Băgaciu au fost evacuate temporar, în urma unei avarii la o conductă de gaz.

Locatarii a cinci case din comuna Băgaciu au fost evacuaţi temporar, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unei avarii la o conductă de gaz metan, transmite Agerpres.

"Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târnăveni au fost solicitaţi să intervină în localitatea Băgaciu, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în urma unei avarii la o ţeavă de gaz. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje - unul cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD de prim ajutor. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, nefiind produsă în urma unui şoc mecanic.
 

După finalizarea intervenției, oamenii s-au putut întoarce în case

 
 
Echipajul aflat la faţa locului a acţionat pentru obturarea ţevii. Preventiv, au fost evacuate 10 persoane din cinci locuinţe aflate pe o rază de aproximativ 50 de metri faţă de zona afectată, până la finalizarea intervenţiei. După obturarea conductei, locuitorii s-au putut întoarce în siguranţă în casele lor", a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, într-un comunicat de presă.

Nu s-au înregistrat victime, iar echipajul operatorului de gaze a preluat ulterior sarcina remedierii definitive a avariei. 

