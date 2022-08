Lars von Trier are Parkinson

"Lars este binedispus şi urmează un tratament pentru simptomele sale. Lucrările pentru finalizarea 'Riget Exodus' vor continua aşa cum a fost planificat", a indicat compania.



"Riget Exodus" este un serial de televiziune care continuă povestea din seria "Riget" ("The Kingdom"), începută în anii '90, foarte populară în Danemarca. Producţia "Riget Exodus" va fi difuzată în afara competiţiei la Festivalul de Film de la Veneţia, luna aceasta.



Zentropa a explicat că, din cauza bolii sale, Von Trier va participa doar "în format limitat" la interviurile legate de premiera următoarei sale producţii.



Compania de producţie a justificat anunţarea veştii referitoare la afecţiunea regizorului prin faptul că s-a dorit astfel evitarea eventualelor speculaţii cu privire la starea sa de sănătate înainte de premieră.



Cofondator al aşa-numitei mişcări "Dogma", Von Trier este unul dintre cei mai prestigioşi cineaşti europeni în viaţă, cu o carieră de trei decenii în cursul căreia a regizat titluri precum "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark" (trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes), "Dogville", "Antichrist" şi "Melancholia", scrie Agerpres.

Tot mai mulţi tineri suferă de boala Parkinson. Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, medic primar neurochirurgie şi director ştiinţific al Spitalului Clinic SANADOR, a vorbit despre noile terapii care aduc speranță.

„Vă întreb despre o boală de care suferă multă lume, deci atinge un segment important de populație: Boala Parkinson. La un moment dat, s-au pus multe speranțe în așa numitele terapii regenerative. Care mai este stadiul lor?”, l-a întrebat Irinel Popescu pe Vlad Ciurea în cadrul emisiunii „Academia de Sănătate” de la DCNewsTV.

„Da, sunt speranțe în terapiile regenerative. Eforturile sunt mari din toate punctele de vedere. Neurochirurgia a progresat foarte mult prin operațiile care se fac în anumite locuri în profunzimea creierului. Și aici operațiile stereotactice ne ajută și în acest moment. Din nefericire, numărul cazurilor de Parkinson s-a înmulțit, din cauza stresului zilnic. Oameni tineri au Parkinson. Ajung la neurochirurg. Noi avem centre în țară în care se poate opera Parkinson, să oprești acel tremur involuntar, care, mai mult, la emoție, poate să crească”, a spus Vlad Ciurea.

„Se fac niște micro-electro coagulări în centrii care comandă, opresc mișcarea involuntară. Există centre foarte specializate în Europa. Am luat și noi informații”, a spus Vlad Ciurea.

„În neurochirurgie, într-adevăr, progresele sunt uimitoare”, a spus Vlad Ciurea. Orice neurochirurg care deschide o carte din 2010 constată, în momentul de față, că jumătate din carte e complet perimată. Viața merge înainte. Noi mergem înainte. Și în specialitățile medicale progresele sunt uimitoare. Creierul este un organ nobil, un organ frumos. Creierul este o bijuterie. Cu el vorbim, iubim, ne certăm, ne împăcăm. Toată problema este cum să-l abordăm de așa natură ca să rezolvăm o anumită afecțiune din creierul uman și să nu lăsăm urme, să nu-l distrugem. Soluția stă în tehnologia minim invazivă”, a zis Vlad Ciurea.

