Guran: Se încearcă constituirea unui dosar în ceea ce mă privește

Sunt acuzații în contextul alegerilor interne în PNL. Președintele partidului, Ludovic Orban, a vorbit despre faptul că celor care îl susțin li se caută 'scheleți în dulap' și a sugerat că li s-ar face dosare penale, a spus Lili Ruse, la România TV.

Virgil Guran, lider al PNL Dâmbovița și susținător al lui Ludovic Orban, a declarat la RTV, marți seară, că 'nu este cazul să se întâmple ce s-a mai întâmplat în trecut, când Serviciile s-au implicat. S-a dovedit acest lucru, știți foarte bine.'

Guran nu crede că premierul Florin Cîțu este 'pus' de Servicii, 'dar într-adevăr, am dat un semnal pentru că sunt vânat și se încearcă constituirea unui dosar penal.'

Virgil Guran susține că nu-i bănuiește pe colegii din echipa adversă

'Am informații că se încearcă constituirea unui dosar în ceea ce mă privește. Sincer să fiu, nu-i bănuiesc pe colegii din echipa adversă. Nu-mi dau seama, voi veni foarte clar să prezint situația reală în momentul în care aflu. Stau foarte liniștit pentru că n-am nicio problemă, n-am făcut nimic. Voi vedea ce și cum se întâmplă.

În același timp, recunosc că am spus că sunt câțiva colegi, președinți de organizații, cu anumite dosare deschise, care au început să fie luați la întrebări acum. Trebuiau să se aștepte! Să treacă alegerile pentru că există prea multe suspiciuni în sfera politică și poate nu era cazul acum să se întâmple.', a explicat Virgil Guran.

Pe numele său ar exista mai multe plângeri penale

Anterior, liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, a susținut că pe numele său există mai multe plângeri penale.

'Am informații foarte clare că cineva a fost pus să îmi facă o plângere penală, pe o prostie, într-adevăr. Vă și spun despre ce am auzit că este vorba. Dacă o să mă cheme vă prezint exact toate datele și de unde a plecat că nu îmi este teamă. Înțeleg că probabil voi fi chemat că există o plângere penală împotriva mea pe o tâmpenie cu niște oameni pe care nici nu i-am cunoscut în viața mea, nu am făcut nimic, nu s-a întâmplat nimic. Vreau să văd cine i-a împins pe acei oameni să facă acest lucru chiar acum și în același timp vă spun foarte clar, nu sunt tipul de om foarte deștept, dar sunt curajos. Pe mine, din contră, mă incită și mă face să merg mai departe fără probleme. Am înțeles de fapt că sunt vreo două-trei (plângeri penale n.r.). Una dintre ele, eu am avut un anumit merit, mic, dar am avut și eu în a convinge să se facă o investiție în Dâmbovița. Într-o țară normală, mi se dădea o diplomă, într-o țară ca România mi se spune că am avut vreun interes.', declara Virgil Guran, la Realitatea Plus.

Întrebat dacă această plângere penală ar putea avea legătură cu lupta pentru șefia PNL, în contextul în care el și-a anunțat susținerea pentru Ludovic Orban, Virgil Guran spunea că 'eu nu acuz colegii din cealaltă echipă, dar mi se pare ciudat așa că apar lucruri de genul acesta acum. Să vedem cine.'