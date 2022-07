Finlandezii au dezvoltat prima baterie de nisip, un răspuns concret la criza energetică

În percepția comună, tranziția către energiile verzi și regenerabile necesită tehnologii science fiction și miliarde de investiții. Dar nu este întotdeauna cazul: uneori o idee bună și o anumită expertiză tehnică pot face diferența.

Potrivit Focus, Markku Ylönen și Tommi Eronen sunt cei doi ingineri finlandezi foarte tineri care au dezvoltat recent prima baterie de nisip.

Acumulatorul fabricat de Ylönen și Eronen nu folosește litiu sau alte materiale rare și scumpe, ci nisip de construcție obișnuit. Bateria de nisip nu este altceva decât un cilindru mare de material izolator care în interior conține o serie de rezistențe electrice și 100 de tone de nisip.

Rezistențele sunt încălzite folosind excesul de energie electrică produs de panouri fotovoltaice, centrale eoliene sau alte surse regenerabile. Nisipul este astfel adus la o temperatură de aproximativ 500°C: căldura degajată în timpul nopții sau în perioadele în care sursele verzi nu produc suficientă energie, este folosită pentru încălzirea apei care alimentează sistemul de termoficare al orașului Kankaanpää.

Potrivit proiectanților, acumulatorul de nisip este soluția ideală pentru acumularea surplusului de energie produs din surse regenerabile: este ieftin, poate menține căldura la o temperatură stabilă câteva luni și, spre deosebire de bateriile tradiționale își pierde performanța în timp. Și probabil cel mai important aspect: nu are probleme cu eliminarea sistemului odată ce sarcina lui a fost finalizată.

Sistemul celor doi tineri ingineri are însă câteva dezavantaje: de exemplu, devine foarte ineficient dacă încerci să transformi căldura acumulată de nisip în curent electric. De aceea trebuie acesta este potrivit pentru aplicații care să permită utilizarea căldurii așa cum este, de exemplu pentru a încălzi apa destinată încălzirii locuințelor. Cei doi ingineri, după ce au construit prima fabrică demonstrativă în orașul lor natal, caută acum fonduri și finanțatori care să-i ajute să-și extindă proiectul comercial.

Finland’s new sand battery system could provide heating for a whole district@OurFinland @pne_energy #energy #greenenergy #climateActions #solutions #innovation #technology #battery https://t.co/9WeV8BWv37