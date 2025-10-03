Fenomene meteo violente în București: Copaci doborâți de vânt au lovit autoturisme, iar un șofer a ajuns la spital

Vineri, vremea severă a provocat numeroase incidente în Capitală și în mai multe județe din țară. În București, doi copaci s-au prăbușit peste autoturisme aflate în trafic, unul dintre șoferi fiind rănit și transportat la spital.

Incidentul s-a petrecut pe Splaiul Unirii, unde două persoane se aflau într-o mașină lovită de un copac. Una dintre acestea a suferit traumatisme minore, iar cealaltă a scăpat nevătămată. Un caz similar a avut loc pe strada Luică din sectorul 4, însă acolo șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit IGSU, echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din curți, locuințe și subsoluri

La nivel național, între orele 7:00 și 21:00, fenomenele hidrometeorologice au produs pagube în 49 de localități din 14 județe, printre care Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dolj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vrancea şi municipiul Bucureşti.

Potrivit IGSU, echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din curți, locuințe și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea a numeroase elemente desprinse de pe acoperișuri. În total, 237 de copaci și patru stâlpi de electricitate s-au prăbușit, iar 141 de autoturisme au fost avariate.

Circulația a fost îngreunată. Situația a afectat și transportul naval

Circulația a fost îngreunată pe DN 57A, în județul Caraș-Severin, din cauza căderilor de pietre, iar în Vrancea, DJ 204B a fost blocat temporar după ce un copac a căzut pe carosabil.

Situația a afectat și transportul naval. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Midia și Bara Sulina au fost închise din cauza condițiilor meteo.

"Salvatorii sunt în teren şi continuă să lupte pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice prognozate, în mai multe judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti. Rugăm populaţia să respecte recomandările autorităţilor şi să se informeze din surse oficiale. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieţi şi bunuri", transmite IGSU, potrivit Agerpres.