€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:50 03 Oct 2025 | Data publicării: 22:44 03 Oct 2025

Fenomene meteo violente în București: Copaci doborâți de vânt au lovit autoturisme, iar un șofer a ajuns la spital
Autor: Tiberiu Vasile

Fenomene meteo violente în București: Copaci doborâți de vânt au lovit autoturisme, iar un șofer a ajuns la spital FOTO: DC News
 

Un copac doborât de vânt a rănit o persoană în București, după ce a căzut peste mașina în care se afla. Alte autoturisme au fost avariate în incidente similare.

Vineri, vremea severă a provocat numeroase incidente în Capitală și în mai multe județe din țară. În București, doi copaci s-au prăbușit peste autoturisme aflate în trafic, unul dintre șoferi fiind rănit și transportat la spital. 

Incidentul s-a petrecut pe Splaiul Unirii, unde două persoane se aflau într-o mașină lovită de un copac. Una dintre acestea a suferit traumatisme minore, iar cealaltă a scăpat nevătămată. Un caz similar a avut loc pe strada Luică din sectorul 4, însă acolo șoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit IGSU, echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din curți, locuințe și subsoluri

La nivel național, între orele 7:00 și 21:00, fenomenele hidrometeorologice au produs pagube în 49 de localități din 14 județe, printre care Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dolj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vrancea şi municipiul Bucureşti.

Potrivit IGSU, echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din curți, locuințe și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea a numeroase elemente desprinse de pe acoperișuri. În total, 237 de copaci și patru stâlpi de electricitate s-au prăbușit, iar 141 de autoturisme au fost avariate.

Circulația a fost îngreunată. Situația a afectat și transportul naval

Circulația a fost îngreunată pe DN 57A, în județul Caraș-Severin, din cauza căderilor de pietre, iar în Vrancea, DJ 204B a fost blocat temporar după ce un copac a căzut pe carosabil.

Situația a afectat și transportul naval. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Midia și Bara Sulina au fost închise din cauza condițiilor meteo.

"Salvatorii sunt în teren şi continuă să lupte pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice prognozate, în mai multe judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti. Rugăm populaţia să respecte recomandările autorităţilor şi să se informeze din surse oficiale. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieţi şi bunuri", transmite IGSU, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
Trump continuă „războiul împotriva drogurilor”: Patru oameni uciși în largul Venezuelei
Publicat acum 49 minute
Alegeri R. Moldova: PDA și-ar putea pierde mandatele câștigate din cauza implicării lui George Simion în campanie
Publicat acum 59 minute
Fenomene meteo violente în București: Copaci doborâți de vânt au lovit autoturisme, iar un șofer a ajuns la spital
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Cumulul pensie-salariu, pe cale de a fi eliminat luna aceasta
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat acum 15 ore si 34 minute
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close