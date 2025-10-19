€ 5.0889
Data actualizării: 12:20 19 Oct 2025 | Data publicării: 12:19 19 Oct 2025

Explozie bloc Rahova: Unde s-ar fi produs a doua deflagrație
Autor: Doinița Manic

URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Un locatar al blocului din Rahova care a sărit în aer vine cu un detaliu extrem de important în cazul acestei tragedii.

Deși au trecut deja două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, încă nu știm cine poartă responsabilitatea pentru explozia devastatoare. Ancheta, deocamdată in rem, este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, pentru infracțiunea de distrugere urmată de dezastru, iar mai multe persoane au fost până acum audiate.

Printre cei care au dat declarații polițiștilor criminaliști sunt și locatari din blocul distrus. Unii dintre ei susțin în continuare că o firmă privată ar fi deschis, joi seara, robinetul de gaze, sigilat dimineața de echipele Distrigaz. În plus, potrivit unor declarații, a doua explozie a avut loc la subsolul clădirii, după ce prima deflagrație s-a produs la unul dintre etajele care au fost complet distruse.

Locatar: O a doua explozie a fost în subsolul blocului. S-a simțit ca un cutremur

 „A venit firma respectivă la ora 5, nu s-au înțeles, a venit a rupt sigiliul direct. Scurgerea de gaz a fost pe conducta de alimentare cu gaz a blocurilor. Fiind fisura lângă blocul respectiv, a intrat în subsol și până a aerisit s-a dus în tot blocul și toate apartamentele. S-a acumulat la etajele unde au fost închise geamurile. A fost o primă explozie la etajele care au fost spulberate și o a doua explozie a fost în subsolul blocului, care s-a simțit ca un cutremur”, a declarat Florin Mirea, fost locatar, pentru Știrile Pro Tv.

Acest amănunt nou, extrem de important, este verificat acum și de polițiști. Oamenii legii au precizat ca au identificat deja firma privată indicată de locatari, dar cercetările sunt abia la început.

„Echipamentele nu au funcționat poate în parametri normali, poate a fost o culpă umană la mijloc. Persoanele care au fost audiate la momentul de față sunt destul de multe, peste 20”, a declarat Cristian Gheorghe, șeful Direcției pentru investigații criminale, pentru sursa citată.

bloc explozie rahova
