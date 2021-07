”Dramă TOTALĂ” pe capul Ramonei Strugariu, europarlamentar USR-PLUS: Ce mănâncă la Bruxelles. Internauții, REVOLTAȚI când au văzut viața ei

Ramona Strugariu a vrut să arate că viața la Bruxelles este tare grea... Nici nu ai timp să mănânci și totuși... atunci când o faci, mănânci o supă și un colț de pâine. Totuși, precizăm că Ramona Strugariu câștigă 9.000 euro lunar ca europarlamentar, sumă la care nu am adăugat o serie de beneficii pe care le găsiți la finalul articolului.

”Despre deputăție, între 2 şedințe. Aşa arată pauza de prânz, atunci când o am - adică foarte rar. Şi e cam singura masă a zilei, la mine. Zic fiindcă există oameni care cred că noi ne petrecem viața în întâlniri pe la restaurante de lux şi în cine de fițe, la Bruxelles. Nu e aşa”, a scris Ramona Strugariu, europarlamentar ales pe lista Alianţei 2020 USR-PLUS, pe Facebook.

Cum era de așteptat, o internaută i-a răspuns la postare cu următorul comentariu: Moaaaamă, și bănuiesc că a fost și mai rău având în vedere că în timp ce sorbeați ciorbița aia vă gândeați la bătrânii din România cu 7 lei pensia și copiii care merg flămânzi la culcare și tot flămânzi o iau către școală, nu? Moamă, crecă v-o cam stat în gât pâinica aia sărăcăcioasă în timp ce vă gândeați la treaba asta, la faptul că deputații sorb ciorbiță pe salariu de mii de euro, iar alții stau pe răbdări prăjite, așa-i? Sau cel puțin așa sper eu, că v-o stat în gât sau că măcar o să vă stea de-acu înainte.

În rest, tot respectul, doamna deputat, îmi dau seama ce greu e să muncești în fotoliu, cu tocurile în picioare, și pe căldura asta, de curge și rimelul waterproof. Cu aleasă considerație sper că măcar de un concediu la țară veți avea timp, cazată undeva la o familie obișnuită care trăiește din agricultură. Poate or să vă pună să-i ajutați la strânsu fânului, că e muncă mai ușoară decât statu-n scaun fără pauză de supă. E relaxant, mai iei o pauză de iarbă verde, mai faci o poză ptr instagram, ai draqu țărani, ei o duc bine, cu job-urile lor full time pitorești și instagramabile, și dvs sunteți blocată la munci antelectuale de mare calibru și efort. Și să nu uit: ca parte din comunitatea religioasă, am să propun cât mai curând să fiți canonizată, că țineți post ostenitor, nu glumă”.

Ramon Strugariu i-a răspuns: ”1. Da, e greu sa muncesti asa. Nu din fotoliu, ca nu am, de peste tot. 16 ore pe zi, cu responsabilitatea ca reprezinti aproximativ 450 de milioane de oameni care vor legi bune si politici publice europene solide. Si sa te si pricepi la asta, nu sa stai cu ochii in tavan la sedinte si cu plasele la cumparaturi in rest.

2. Eu imi fac vacantele la tara de 40 de ani. In fiecare vara. Si am crescut acolo. Acolo imi duc si copilul, an de an, e important. Am fost si la fan, si la vie, si la lucerna, si la de toate. Fara instagram. Cu intelegerea ca asa arata lucrurile si trebuie facute, ca in orice casa. Singura am invatat si am muncit pentru rezultate si activitatea asta "intelectuala". An de an, cu rabdare. Tata a lucrat 40 de ani in fabrica, mama a stat o jumatate de viata acasa. Noi am avut burse la facultate si am lucrat de la 19 ani, ca sa ne intretinem. Iar bani am castigat mereu dupa toata munca asta, cu sau fara deputatie. Sunt foarte impacata cu felul in care ii fac. 7 ani am lucrat si am facut voluntariat in comunitatile acelea cu copiii si batranii despre care vorbiti, apoi in diferite forme, ani la rand, pana azi, am ajutat si ajut in continuare. Nu imi sunt deloc straine, ba dimpotriva.

3. In tot timpul asta, nu am urat nimanui sa ii stea in gat nimic. Si nici nu o voi face vreodata. Nu imi sta in caracter, pur si simplu. Cred ca asta e diferenta principala dintre noi. Restul e mai putin relevant. Va doresc sa ajungeti eurodeputat. Pe munca dvs. Si sa faceti ce fac eu, in fiecare zi. Fara sa va stea in gat, e important pentru oamenii pe care ii reprezentati. Succes si o seara frumoasa”.

Apoi, văzând toate comentariile primite, europarlamentarul a adăugat: ”Mi-am adus aminte de episodul de la ceva televiziuni cu "prea multă mâncare". Postasem un prânz de la o cantină, pe pagina personală, cu mulțumiri, cred, pentru autori. Anticipez unul cu "prea puțină mâncare" şi alte chestii grețos deturnate în alte direcții. Am înțeles, un pas înțelept ar fi, poate, să nu mai mănânc deloc. Şi să nu mai comunic pe pagina personală, dacă se poate. Dar înainte de asta, cred că e important de spus: Supa asta e foarte bună. Nu e nici chioară, nici falsă, nici într-un fel. E supă. Şi pâinea la fel. Jumătate de palier mănâncă aşa ceva pe aici. Le cumpărăm de la chioşcurile de jos, când nu e vreme de cantină. E o lume normală, cu oameni normali. Atât”.

Care este salariul unui deputat în Parlamentul European

În temeiul Statutului unic al deputaților, în vigoare din iulie 2009, toți deputații în Parlamentul European primesc același salariu. El este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Salariul lunar brut al deputaților, conform Statutului unic, este de 8.995,39 euro (începând cu 1 iulie 2020). Salariul se plătește din bugetul Parlamentului.

Deputații în Parlamentul European au dreptul la pensie

Deputații au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 63 de ani. Pensia reprezintă 3,5 % din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăși însă 70 % în total. Aceste pensii sunt plătite din bugetul Uniunii Europene.

Pe lângă salariu, un europarlamentar mai primește și alte sume de bani pentru activitatea sa. Acestea sunt grupate în:

Cheltuieli pentru deplasări

Europarlamentarii își pot deconta toate cheltuielile de deplasare la sesiunile plenare din PE, la întâlnirile de comitet sau la reuniunile grupurilor politice, care au loc la Bruxelles sau Strasbourg.

Diurna zilnică

Un europarlamentar mai primește și o diurnă de 320 de euro pentru acoperirea costurilor cu cazarea, mesele și alte cheltuieli pentru fiecare zi în care se află la Bruxelles sau Strasbourg, cu condiția ca ei să semneze registrul de prezență la evenimentele la care participă.

Diurna este redusă la jumate dacă europarlamentarii nu sunt prezenți la mai mult de jumătate din sesiunile plenare unde se votează.

Pentru evenimentele și întâlnirile care au loc în afara Uniunii Europene, diurna zilnică este de 160 de euro, însă cheltuielile cu cazarea sunt decontate separat.

Costuri de cazare

Un europarlamentar mai poate primi și 4.513 euro pe lună, pentru a acoperi activitatea de europarlamentar, precum costurile cu închirierea biroului, costurile de management, abonamente la companii de telefonie etc.