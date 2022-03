De ce să dormi cu ușa de la dormitor închisă. Motivul îţi dă fiori

Un mic şi aparent neînsemnat detaliu ne poate salva viaţa în cazul unui incendiu iscat în locuinţa noastră. Este vorba despre uşa de la dormitor. Se crede că atunci când uşa camerei în care dormim este închisă pe timpul nopţii, cresc semnificativ șansele de supravieţuire în caz de incendiu. Pompierii spun că fiecare secundă contează şi că incendiile în casă se pot dubla în volum cu fiecare minut care trece. Aproximativ jumătate din decesele provocate de incendii au loc între ora 23:00 și 7:00 dimineața, când majoritatea oamenilor dorm. Vestea bună este că avem la îndemână un "truc" care ne poate salva viaţa, chiar dacă pare greu de crezut.

Mai puţin fum, mai puţine şanse de sufocare

Cercetările de la Institutul de Cercetare pentru Siguranța Pompierilor (FRSI) din Universitatea Louisiana arată că închiderea ușii dormitorului ajută considerabil la prevenirea răspândirii incendiului în toate celelalte camere. Astfel, se diminuează daunele cauzate de fum și viaţa locatarilor poate fi salvată. Iată de ce funcționează: incendiile se răspândesc mai repede cu cât au mai mult oxigen. Menținerea ușii dormitorului închisă poate încetini răspândirea unui incendiu în casă dar și reducerea nivelurile de fum toxic. Să ai un stingător de incendiu în apropiere poate ajuta, desigur. Dar când vine vorba de decesele cauzate de incendii, de obicei nu flăcările sunt de vină, ci fumul care provoacă sufocare și moarte.

Se creează "temperaturi de supravieţuire"

Când o ușă este închisă în timpul unui incendiu, persoana din camera respectivă experimentează, printre altele, mai multe temperaturi de supraviețuire. Temperaturile vor rămâne de obicei sub 100 de grade Fahrenheit. Nivelurile de oxigen locuibile sunt şi ele justificate, fiind în jur de 18%. Pentru comparație, aerul obișnuit din cameră are aproximativ 20% oxigen. Cu uşa închisă, avem niveluri mai puțin toxice de monoxid de carbon, aproape 100 de părți per milion de monoxid de carbon, apreciază profesorii de la UL. Nivelurile de oxigen pot scădea până la 8%, ceea ce face respirația mai dificilă. Dar cu uşa închisă la camera în care dormiţi, veţi avea la dispoziţie un extra timp şi un aer mai sigur de respirat până la trezire sau la o eventuală intervenţie a pompierilor.

