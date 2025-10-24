Dan Negru: Se tot vorbește despre gaze după nenorocirea din Rahova, dar nu mai știm nimic despre Sărmășel

Tragedia din Rahova, unde un bloc a fost distrus de o explozie soldată cu trei morți și 15 răniți, l-a făcut pe jurnalistul Dan Negru să reflecteze la istoria gazelor din România și la pierderea controlului asupra resurselor naționale.

La o săptămână după explozia devastatoare din Capitală, Dan Negru a publicat un mesaj în care atrage atenția asupra uitării istoriei energetice a României. Jurnalistul amintește că țara noastră a fost cândva un pionier al industriei gazelor naturale în Europa, însă astăzi companiile care furnizează gaz românilor sunt deținute de străini.

Dan Negru: Nu-i învinovățiți pe ăștia de acum!



„Se tot vorbește despre gaze după nenorocirea din Rahova, dar nu mai știm nimic despre Sărmășel — unul dintre cele mai importante locuri din istoria mondială a gazelor!

• În 1914, aici a fost pusă în funcțiune prima conductă de transport gaze naturale din Europa, între Sărmășel și Turda.

• În 1917, Turda devenea primul oraș din Europa iluminat cu gaze naturale.

• În 1928, tot la Sărmășel, se punea în funcțiune prima stație de comprimare a gazelor naturale din Europa.

• În 1969, România era al patrulea cel mai mare producător de gaze din lume.

• În 2020, România era al doilea producător de gaze naturale din Europa, după Olanda.

Astăzi, compania care îmi aduce gazul acasă e deținută de francezi. Nu-i învinovățiți pe ăștia de acum!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

„Focurile veşnice” de la Sărmăşel

Potrivit Muzeului Gazelor din Mediaş, în Romania primele emanaţii de gaz natural au fost descoperite la Sărmăşel, în anul 1909.

„Sonda 2 Sărmăşel, destinată iniţial extragerii sărurilor de potasiu, a accesat unul dintre cele mai bogate zăcăminte de gaze naturale ale lumii din acea perioadă. Anul 1910 marchează prima intenţie din Europa de transport a gazelor, finalizată în 1914 cu prima conducta de transport gaze naturale din Europa, de la Sărmaşel la Turda, pe o distanţă de 55 kilometri. Un an mai târziu, în 1915, se produce constituirea primei societăţi din Europa, ‘Ungarische Erdgas Gesellschaft (UEG)’, având ca obiect de activitate exclusiv forarea, exploatarea, transportarea şi distribuirea gazelor naturale din bazinul Transilvan. În 1925 s-a fondat Societatea Naţională de Gaz Metan, ‘Sonametan’, care va prelua activele UEG în anii următori. 1928 include, în premieră europeană, finalizarea montării staţiei de comprimare a gazelor la Sărmăşel, dotată cu 3 motocompresoare orizontale Ingersol Rand”, se menționează pe site-ul Muzeului Gazelor Naturale.

Premierele naționale și europene au continuat și în anii următori, orașul Sărmașu cîștigând un loc semnificativ în istoria gazelor naturale din România și Europa. Precizăm că orașul Sărmașu se află în nord-vestul județului Mureș, în inima Câmpiei Transilvaniei, pe cursul superior al Pârâului de Câmpie, afluent al râului Mureș. Localitatea este situată la o distanță medie de 50-60 de kilometri față de orașele Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Bistrița, Luduș, Reghin și Turda.

Satul Sărmășel, care aparține orașului Sărmașu, este cunoscut pentru „focurile veșnice” — flăcările care ard neîntrerupt de 116 ani, alimentate de gazele naturale ce ies la suprafață.