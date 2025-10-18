Ce se va întâmpla cu blocul din Rahova care a sărit în aer. Anunțul lui Bujduveanu

Imobilul de pe Calea Rahovei, avariat de explozie, va fi cel mai probabil dezafectat, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a precizat că decizia finală urmează să fie luată după efectuarea expertizei tehnice.



"M-am întâlnit în această seară, cu proprietarii din imobilul afectat de explozie. Le-am prezentat concluziile preliminare și soluțiile pe termen scurt și mediu.

În urma raportului tehnic asupra clădirii din Str. Vicina nr. 1, rezultă că imobilul, cel mai probabil, va fi dezafectat. Decizia finală o vom lua în urma Expertizei tehnice ce urmează a fi efectuată.

Am transmis tuturor celor afectați că nu vor rămâne fără adăpost și că Primăria Capitalei le va oferi sprijin constant până la refacerea situației locative.

Într-o primă etapă, locatarii beneficiază de cazare temporară în unități hoteliere, pentru 7 zile. Ulterior, aceștia vor fi relocați în locuințe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spații, cu sprijin financiar din partea municipalității", a scris Stelian Bujduveanu, sâmbătă, pe Facebook.

Bujduveanu: Primăria Capitalei își va asuma punerea în siguranță a acelui imobil





Totodată, Bujduveanu a spus că, în perioada următoare, prioritatea municipalităţii este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare.

"În perioada următoare, prioritatea noastră este punerea în siguranță a clădirii și a zonei înconjurătoare:

• se vor recupera bunurile care pot fi salvate, • se va asigura protecția școlii din apropiere, • se va identifica cea mai bună variantă pentru refacerea imobilului.