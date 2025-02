Cazul Doina Cornea, lecție pentru suveranistul Georgescu, finanțat de ruși, care amenință cu sancțiunile americane

Suveranistul Călin Georgescu, finanțat de ruși, amenință cu sancțiunile americane... Suveransit, suveranist, dar luptă cu corupția la nivel mondial!

„Ce dovedește azi America, prin președintele Trump și J.D. Vance, este exact demonstrația clară că suntem pe drumul cel bun, că toată această corupție uriașă la nivel mondial va fi deconspirată, iar sancțiunile americane vor clarifica situația și în România cu mare certitudine”, a zis Călin Georgescu.

Aceeași greșeală o făcea disidenta Doina Cornea, a spus jurnalistul Val Vâlcu. Era cu Petre Mihai Băcanu în Canada, când a fost mineriada din 13-15 iunie, și acolo, la o conferință de presă, a zis: „Opriți orice ajutor pentru România! Sancționați puterea de la București!” Și Petre Mihai Băcanu, fost deținut politic, jurnalist cu mare experiență, a avertizat că astfel de măsuri pot avea efecte negative. Societatea a respins această abordare, iar la alegerile din 1992, Ion Iliescu a fost reales. Nu faci bine dacă ceri sancțiuni împotriva țării tale, vezi cazul Doina Cornea.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.



Obligațiile impuse lui Georgescu:



* să nu părăsească țara;



* să informeze cu privire la schimbarea locuinței;



* să nu creeze/utilizeze conturi pe platformele sociale online pe care să posteze conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist, xenofob.



* să se prezinte la organul de poliție desemnat de IPJ Ilfov, care va stabili programul de supraveghere;



* să se prezinte la organul de urmărire penală și la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară, ori de câte ori este chemat;



* să nu dețină și să nu poarte armă.



Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată; comunicarea de informații false; fals în declarații în formă continuată; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații.

