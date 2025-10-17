€ 5.0889
Data publicării: 17:10 17 Oct 2025

Apelul economistului Adrian Negrescu către români, după devastatoarea explozie din Rahova
Autor: Doinița Manic

bloc sector 5 explozie INQUAM_Photos_Pana_Tudor INQUAM PHOTOS
 

Economistul Adrian Negrescu face un apel către români, după tragedia din Rahova.

O explozie puternică produsă vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei, din București, a distrus complet două etaje ale imobilului și a provocat o adevărată tragedie. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, potrivit unui bilanț provzoriu. În urma deflagrației, procurorii de la Curtea de Apel București au deschis un dosar penal.

Potrivit primelor informații, explozia ar fi fost cauzată de scurgeri de gaze. Forțele de intervenție au evacuat zeci de locatari, iar mai multe echipaje de pompieri, SMURD și poliție se află de ore întregi la fața locului. Tragedia a readus în atenția publică riscurile uriașe la care sunt expuși românii care nu au locuințele asigurate.

Adrian Negrescu: Nu plătiți doar asigurarea obligatorie PAD

 

În acest context, într-o postare pe Facebook, economistul Adrian Negrescu a făcut un apel ferm către populație să nu mai amâne momentul încheierii unei polițe de asigurare pentru locuință.

"Asigurați- casele ! O puteți face rapid, online, de pe site-urile de profil. Și nu plătiți doar asigurarea obligatorie PAD. Asigurați- casele la valoarea lor de piață pentru cutremure, incendii, explozii, inundații, pentru bunurile din interior. Pentru un apartament cu 2-3 camere, o asigurare optima PAD+facultativa costa 500-900 lei pe an. O puteți plati inclusiv în rate. Gândiți- oricând se poate întâmplă așa ceva din cauza unor inconștienți", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

