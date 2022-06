Amestecă ulei de măsline cu bicarbonat și apă: pulverizează soluția pe frunzele plantelor și bucură-te de rezultat

Faceți un amestec din ulei de măsline, bicarbonat de sodiu și apă și bucurați-vă de rezultat! Uleiul de măsline ajută la cultivarea plantelor, care ne populează grădinile, casele și terasele. Uleiul de măsline este un aliat prețios care poate rezolva mai multe probleme.

Cum putem folosi uleiul de măsline pentru a ne ajuta plantele? Uleiul de măsline poate fi folosit în trei moduri diferite pentru plantele noastre.

Pesticid - Pentru a preveni apariția paraziților și insectelor pe plante, luați o sticlă cu pulverizator , în care veți adăuga 70 de mililitri de ulei de măsline, un pahar cu apă și 5 grame de bicarbonat de sodiu. Pulverizează acest amestec pe frunzele plantei. Soluția va oferi plantei n strat protector care va ține la distanță orice insectă.

Alungă țânțarii - Uleiul ține țânțarii departe de plante. Evident, în timpul verii, țânțarii sunt atrași de apă. Nu întâmplător, bâzâie în farfuriilor în care stau ghivecele de flori. Pentru a elimina aceasta problema trebuie să turnam puțin ulei n interiorul farfurioarelor. Făcând acest lucru, problema va fi rezolvată într-o clipă.

Tratament pentru plante - Dacă, pe de altă parte, dorim să revigorăm plantele, trebuie pur și simplu să turnăm 2 sau 3 linguri de ulei în pământ . Ideal ar fi să efectuați această acțiune simplă nu mai puțin de o dată pe lună. Pe lângă aceasta vom putea obține frunze strălucitoare pur și simplu udând o cârpă cu puțin ulei și trecând-o peste.

Tot ce îți rămâne de făcut este să păstrezi aceste sfaturi și să le folosești.

Calitățile uleiului de măsline

Din punct de vedere nutrițional, uleiul de măsline este superior altor grăsimi – uleiul pur/virgin conține cantități semnificative de vitamina E, substanța nutritivă cea mai importantă pentru sănătatea celulelor din organism.

Contrar credinței populare, măslinele au un conținut caloric redus (în jur de 80 de calorii la suta de grame de fructe cu sâmburi).

Acizii grași nesaturați din componența uleiului de măsline joaca un rol foarte important în reducerea colesterolului din sânge și ajută organismul să rețină mai multe substanțe nutritive esențiale pentru o viață sănătoasă, scrie paradisulverde.com.

Acesta este principalul motiv pentru care uleiul de măsline a fost considerat, în urma unor studii științifice riguroase, un element esențial în prevenirea bolilor cardiovasculare.

Datorită conținutului mare de grăsimi sănătoase, este foarte benefic pentru sistemul cardiovascular (consumul regulat de ulei de măsline este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare)

Reduce oxidarea colesterolului rău LDL, îmbunătățește sănătatea vaselor de sânge, ajută la gestionarea coagulării sângelui, scade tensiunea arterială. Acidul oleic din compoziție are efect antiinflamator. Oleocanthalul din compoziție are un rol important in prevenirea Alzheimerului.

Ajută la controlul greutății și prevenirea obezității. Previne diabetul de tip 2. Menține sănătatea sistemului digestiv și previne afecțiuni la nivelul stomacului. Uleiul de măsline combate bacteria Helicobacter pylori, responsabilă de afecțiuni precum ulcerul și cancerul gastric. Ameliorează artrita reumatoidă, datorita efectului antiinflamator. Ameliorează astmul și este benefic în diverse tratamente pentru piele: dermatită, arsuri solare sau diverse iritații.

