Alertă în Voluntari. Două mașini au luat foc, iar incendiul s-a extins la o țeavă de gaze - FOTO / VIDEO

UPDATE: ISU anunță că alimentarea cu gaz a fost oprită

"A fost oprită alimentarea cu gaz. Din clădirea P+5 au fost evacuate 58 de persoane. Nu au fost victime", a transmis ISU.

Știrea inițială:

Un incendiu izbucnit în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Pipera, în Voluntari, a mobilizat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Două mașini au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins rapid la o țeavă de gaze, aflată în apropierea unui hotel cu cinci etaje. Autoritățile au evacuat preventiv 40 de persoane din clădire, iar zona a fost izolată din cauza riscului de explozie.

"În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la 2 autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze.

Incendiul la cele 2 autoturisme a fost stins. În acest moment asiguram măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane.

Foto: ISU

Traficul în zonă este blocat

Traficul în zonă este blocat. A fost solicitata prezența une echipe de intervenție de la furnizorul de gaz. Misiunea este în dinamică, revenim cu date", transmite ISU.

"În continuare sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii. La caz acționează 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, echipaj CBRN și descarcerare", au mai transmis reprezentanții ISU.