€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:33 19 Oct 2025 | Data publicării: 11:32 19 Oct 2025

BREAKING NEWS Alertă în Voluntari. Două mașini au luat foc, iar incendiul s-a extins la o țeavă de gaze - FOTO / VIDEO
Autor: Doinița Manic

incedniu voluntari Foto: ISU
 

Alertă în Voluntari! Două mașini au luat foc pe Bulevardul Pipera, iar incendiul s-a extins la o țeavă de gaze.

UPDATE: ISU anunță că alimentarea cu gaz a fost oprită

"A fost oprită alimentarea cu gaz. Din clădirea P+5 au fost evacuate 58 de persoane. Nu au fost victime", a transmis ISU.

Știrea inițială:

Un incendiu izbucnit în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Pipera, în Voluntari,  a mobilizat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Două mașini au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins rapid la o țeavă de gaze, aflată în apropierea unui hotel cu cinci etaje. Autoritățile au evacuat preventiv 40 de persoane din clădire, iar zona a fost izolată din cauza riscului de explozie.

"În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la 2 autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze.

Incendiul la cele 2 autoturisme a fost stins. În acest moment asiguram măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane.

Foto: ISU

Traficul în zonă este blocat

Traficul în zonă este blocat.  A fost solicitata prezența une echipe de intervenție de la furnizorul de gaz. Misiunea este în dinamică, revenim cu date", transmite ISU.

"În continuare sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii. La caz acționează 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, echipaj CBRN și descarcerare", au mai transmis reprezentanții ISU.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu voluntari
scurgere de gaze
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Victor Negrescu, reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES)
Publicat acum 18 minute
Explozie bloc Rahova: Unde s-ar fi produs a doua deflagrație
Publicat acum 50 minute
BNR: Tezaurul românesc din Rusia rămâne „o datorie morală”. Ce soluții are Bucureștiul pentru a recupera aurul pierdut acum un secol
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Declin economic uriaș pentru Rusia. Veniturile din vânzări de petrol și gaze, în scădere drastică
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Alertă în Voluntari. Două mașini au luat foc, iar incendiul s-a extins la o țeavă de gaze - FOTO / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Oct 2025
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat acum 15 ore si 52 minute
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
Publicat pe 17 Oct 2025
Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel: „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close