A murit unul dintre cei mai buni șahiști români. "A rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov"

Mihai Șubă, unul dintre cei mai mari șahiști români, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunțat Federația Română de Șah.

"A trecut în eternitate marele maestru Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români. Spirit liber, plin de fantezie, profunzime și inovație, Mihai Șubă a adus un suflu unic în șahul românesc.

Federația Română de Șah: Mihai Șubă a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov

Campion al României de trei ori, mare maestru din 1978 și locul 3 la Interzonalul de la Las Palmas (1982), a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. În 2008 a devenit campion mondial la veterani, confirmând încă o dată clasa sa uriașă.

Pentru prietenii și colegii lui, „Șubiță” a fost mai mult decât un mare jucător – un intelectual rafinat, un om cald, curios și plin de umor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Federației Române de Șah.