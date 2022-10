YouTube introduce o nouă regulă pentru anumite conturi

Photo by form PxHere

Pentru a evidenția conținutul video de încredere pe teme legate de sănătate, compania Alphabet, specializată în partajarea de conţinut video online a anunţat joi că va introduce certificarea conturilor medicilor şi a altor profesionişti din domeniul sanitar. Este doar o modalitate prin care se încearcă limitarea dezinformării, transmite vineri Agerpres.



Schimbarea ar trebui să permită utilizatorilor să recunoască imediat videoclipuri de calitate despre probleme de sănătate, a indicat filiala Alphabet (Google).



Acest lucru ar trebui, de asemenea, să îi ajute pe utilizatori să "găsească şi să interacţioneze cu conţinutul" creat de profesioniştii din domeniul sanitar prezenţi pe platformă, a scris Garth Graham, responsabil din cadrul YouTube, într-o notă publicată pe blog.



Procesul de certificare, care va include în special o verificare a diplomelor, se va adresa şi profesioniştilor şi instituţiilor din domeniul sănătăţii mintale.



Odată cu pandemia de COVID-19, numeroase informaţii false sau înşelătoare asupra afecţiunii şi a vaccinurilor împotriva acesteia au fost difuzate pe internet.

Nici giganții nu o duc bine. Google dă semne de recesiune în ultimul raport al companiei

Google, gigantul din lumea publicității digitale, nu este imun la impactul pe care temerile de recesiune și criză financiară îl are asupra pieței de reclame online. Compania-mamă Google Alphabet (GOOGL) a raportat marți rezultate ale câștigurilor pentru al treilea trimestru care au fost sub estimările analiștilor de pe Wall Street atât pentru vânzări, cât și pentru profituri, în mare parte din cauza încetinirii puternice a creșterii activității sale principale de publicitate.

A fost raportate venituri de aproape 69,1 miliarde de dolari, în creștere cu doar 6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile din publicitate ale Google au crescut cu doar 2,5% de la an la an, comparativ cu creșterea de 43% pe care a înregistrat-o în urmă cu un an. Afacerea publicitară YouTube, care concurează cu TikTok, a fost deosebit de puternic afectată, veniturile scăzând cu aproape 2% față de același trimestru din anul precedent, scrie CNN.

Venitul net al Google, între timp, a fost de 13,9 miliarde de dolari, în scădere cu peste 26% față de anul anterior și cu mult sub cele 16,6 miliarde de dolari estimate de analişti. Acțiunile companiei au scăzut cu 6% în tranzacțiile după program marți, arată un raport. Sundar Pichai, CEO al Alphabet și Google, a confirmat climatul economic mai dur într-o declarație inclusă în rapoartele prezentate.

„Ne concentrăm pe un set clar de priorități ale produselor și afacerilor”, a spus Pichai. „Ne concentrăm atât pe investirea responsabilă pe termen lung, cât și pe a fi receptivi la mediul economic.”

Companiile din sectorul tehnologiei, inclusiv Google, au raportat că au început să simtă impactul scăderii cheltuielilor publicitare online în trimestrul anterior. Inflația ridicată, temerile de recesiune care se profilează și războiul în curs din Ucraina au continuat să afecteze industria. Creșterea în alte domenii în care activează Google pare să încetinească. Veniturile Google Cloud au crescut cu 37% față de anul trecut, o decelerare față de creșterea de aproape 45% înregistrată în același trimestr din urmă cu un an, iar pierderea netă a segmentului a crescut la 699 de milioane de dolari de la 644 de milioane de dolari în același trimestru al anului trecut.

Citește mai mult AICI.

