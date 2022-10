Nici giganții nu o duc bine. Google dă semne de recesiune în ultimul raport al companiei

Google, gigantul din lumea publicității digitale, nu este imun la impactul pe care temerile de recesiune și criză financiară îl are asupra pieței de reclame online. Compania-mamă Google Alphabet (GOOGL) a raportat marți rezultate ale câștigurilor pentru al treilea trimestru care au fost sub estimările analiștilor de pe Wall Street atât pentru vânzări, cât și pentru profituri, în mare parte din cauza încetinirii puternice a creșterii activității sale principale de publicitate.

A fost raportate venituri de aproape 69,1 miliarde de dolari, în creștere cu doar 6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile din publicitate ale Google au crescut cu doar 2,5% de la an la an, comparativ cu creșterea de 43% pe care a înregistrat-o în urmă cu un an. Afacerea publicitară YouTube, care concurează cu TikTok, a fost deosebit de puternic afectată, veniturile scăzând cu aproape 2% față de același trimestru din anul precedent, scrie CNN.

Venitul net al Google, între timp, a fost de 13,9 miliarde de dolari, în scădere cu peste 26% față de anul anterior și cu mult sub cele 16,6 miliarde de dolari estimate de analişti. Acțiunile companiei au scăzut cu 6% în tranzacțiile după program marți, arată un raport. Sundar Pichai, CEO al Alphabet și Google, a confirmat climatul economic mai dur într-o declarație inclusă în rapoartele prezentate.

„Ne concentrăm pe un set clar de priorități ale produselor și afacerilor”, a spus Pichai. „Ne concentrăm atât pe investirea responsabilă pe termen lung, cât și pe a fi receptivi la mediul economic.”

Google a avut un ”trimestru dezamăgitor”

Companiile din sectorul tehnologiei, inclusiv Google, au raportat că au început să simtă impactul scăderii cheltuielilor publicitare online în trimestrul anterior. Inflația ridicată, temerile de recesiune care se profilează și războiul în curs din Ucraina au continuat să afecteze industria. Creșterea în alte domenii în care activează Google pare să încetinească. Veniturile Google Cloud au crescut cu 37% față de anul trecut, o decelerare față de creșterea de aproape 45% înregistrată în același trimestr din urmă cu un an, iar pierderea netă a segmentului a crescut la 699 de milioane de dolari de la 644 de milioane de dolari în același trimestru al anului trecut.

Pierderea netă din segmentul „Alte pariuri” al Google, care include eforturi de afaceri, cum ar fi unitatea sa de mașini autonome Waymo, a crescut, de asemenea, de la an la an ajungând, la 1,6 miliarde de dolari.

„Google a livrat un trimestru dezamăgitor, gigantul nu a îndeplinit așteptările noastre în aproape toate unitățile de afaceri, cel mai important segmentul său principal de generare a reclamelor”, a declarat Jesse Cohen, analist senior Investing.com.

În timpul unei convorbiri cu analiștii de marți, Pichai a spus că holdingul care deține Google a început „reallinierea resurselor pentru a investi în cele mai mari oportunități de creștere. În ultimul trimestru, am făcut mai multe schimbări pentru a alimenta cele mai înalte priorități de creștere”, a spus Pichai, adăugând că Google intenționează să reducă numărul de angajați în ultimele trei luni ale anului.

CFO Google, Ruth Porat, a afirmat că o creștere puternică în al patrulea trimestru al anului 2021 va îngreuna compararea creșterii veniturilor publicitare de la un an la altul cu trimestrul curent și că este de așteptat ca puterea dolarului american să cântărească din ce în ce mai mult asupra rezultatelor companiei. Compania nu a oferit perspective financiare detaliate pentru trimestrul curent.

