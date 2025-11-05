Târgul de Crăciun Băneasa: Când se deschide. Intrarea va fi gratuită

Târgul de Crăciun Băneasa Christmas World va fi deschis publicului în perioada 27 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, în parcarea Băneasa Shopping City. Organizatorii anunță că acesta va include zeci de căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni, preparate tradiționale și o zonă de street food, iar accesul vizitatorilor va fi liber, zilnic, între orele 12:00 și 22:00.

Băneasa Christmas World transformă nordul Capitalei într-o poveste de iarnă

"Magia Crăciunului a coborât la Băneasa! Cel mai spectaculos târg al iernii, Băneasa Christmas World, își deschide porțile în perioada 27 noiembrie – 4 ianuarie și promite să transforme nordul Bucureștiului într-o adevărată lume de poveste, plină de lumină, bucurie și surprize pentru toate vârstele.

Organizat în parcarea Băneasa Shopping City, evenimentul reunește zeci de căsuțe decorate feeric, cu produse artizanale, cadouri de Crăciun, dulciuri, decorațiuni și delicii culinare tradiționale. Atmosfera este completată de o zonă spectaculoasă de street food, unde vizitatorii pot savura vin fiert, castane coapte și preparate de iarnă din toate colțurile lumii.

Băneasa Christmas World este gândit ca o experiență completă de sărbătoare: concerte live, întâlniri cu Moș Crăciun, ateliere creative pentru copii și decoruri inspirate din marile târguri europene. Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea locală, familiile, tinerii și românii reveniți din diaspora — toți cei care caută un loc unde Crăciunul se trăiește cu adevărat, nu doar se privește", au transmis organizatorii.

„Ne-am dorit să construim un loc unde magia să nu fie doar decor, ci emoție. La Băneasa Christmas World, oamenii se întâlnesc, râd, cântă, fac fotografii, creează amintiri. Asta înseamnă spiritul Crăciunului”, mai spun organizatorii.