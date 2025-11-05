€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:58 05 Noi 2025 | Data publicării: 10:55 05 Noi 2025

Târgul de Crăciun Băneasa: Când se deschide. Intrarea va fi gratuită
Autor: Doinița Manic

targ craciun baneasa Târg de Crăciun. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

În curând, se va deschide Târgul de Crăciun Băneasa, iar intrarea va fi liberă.

Târgul de Crăciun Băneasa Christmas World va fi deschis publicului în perioada 27 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, în parcarea Băneasa Shopping City. Organizatorii anunță că acesta va include zeci de căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni, preparate tradiționale și o zonă de street food, iar accesul vizitatorilor va fi liber, zilnic, între orele 12:00 și 22:00.

Băneasa Christmas World transformă nordul Capitalei într-o poveste de iarnă

"Magia Crăciunului a coborât la Băneasa! Cel mai spectaculos târg al iernii, Băneasa Christmas World, își deschide porțile în perioada 27 noiembrie – 4 ianuarie și promite să transforme nordul Bucureștiului într-o adevărată lume de poveste, plină de lumină, bucurie și surprize pentru toate vârstele.

Organizat în parcarea Băneasa Shopping City, evenimentul reunește zeci de căsuțe decorate feeric, cu produse artizanale, cadouri de Crăciun, dulciuri, decorațiuni și delicii culinare tradiționale. Atmosfera este completată de o zonă spectaculoasă de street food, unde vizitatorii pot savura vin fiert, castane coapte și preparate de iarnă din toate colțurile lumii.

Băneasa Christmas World este gândit ca o experiență completă de sărbătoare: concerte live, întâlniri cu Moș Crăciun, ateliere creative pentru copii și decoruri inspirate din marile târguri europene. Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea locală, familiile, tinerii și românii reveniți din diaspora — toți cei care caută un loc unde Crăciunul se trăiește cu adevărat, nu doar se privește", au transmis organizatorii.

„Ne-am dorit să construim un loc unde magia să nu fie doar decor, ci emoție. La Băneasa Christmas World, oamenii se întâlnesc, râd, cântă, fac fotografii, creează amintiri. Asta înseamnă spiritul Crăciunului”, mai spun organizatorii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Băneasa Christmas World
targ craciun
targ craciun bucuresti
targ craciun capitala
baneasa shopping city
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat acum 10 minute
Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene
Publicat acum 29 minute
În amintirea lui Alex Ștefănescu, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 33 minute
Tesla spune că Elon Musk ar trebui să fie plătit cu 1 trilion de dolari
Publicat acum 50 minute
A murit Emeric Ienei: Val de reacții pentru ”nea Imi”: Nu m-a învățat doar fotbal, m-a învățat să cresc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 17 ore si 46 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close