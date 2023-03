Se duce România spre anticipate? Chirieac: Este o perdea de fum să se acopere dezastrele, să ne țină ocupați, să ne mai deruteze

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre scenariul în care președintele Klaus Iohannis convoacă alegeri anticipate în acest an.

Invitat în platoul România TV, Bogdan Chirieac a comentat actualitatea politică românească și nu crede că țara s-ar îndrepta în acest moment spre alegeri anticipate. Prezentatorul Ioan Korpos a deschis emisiunea cu ticul președintelui Klaus Iohannis de a se juca cu verigheta pe deget. Ulterior, discuția s-a îndreptat către viitorul țării, la un an înainte de alegeri.

„Eu nu cred în posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Continui să cred că este o perdea de fum pentru a se acoperi adevăratele probleme și provocări pe care le are acest guvern. Deocamdată pe masă sunt pensiile speciale. Guvernul nu are curajul să desființeze pensiile speciale, le este foarte clar teamă de magistrați și de ofițerii de servicii. Armata este masă de manevră aruncată în față”, a spus Chirieac.

Dezastru peste dezastru

„Dar nu este singurul lucru. Aveți dezastrul săvârșit de Petre Daea pentru fermierii români la Bruxelles. Dacă ești ministru în anul 2023, în România, și nu vorbești nicio limbă străină sunt consecințe. Jumătate din activitatea miniștrilor se desfășoară la Bruxelles, iar cealaltă jumătate în țară. Așa sunt vremurile în zilele noastre.

Nu este singurul dezastru pe care-l trăiește România. Am avut, de curând, și dezastrul cu Spațiul Schengen, iar exemplele pot continua. Nu mai vorbim de situația din Transporturi fiindcă, la două săptămâni, se ciocnesc trenurile. La două săptămân,i se ciocnesc avioanele sau avem incident de zbor, pilotul Tarom leșină.

Vorbim de foarte multe probleme care pur și simplu s-au prăbușit asupra actualului guvern și se bagă pur și simplu textul acesta cu alegerile anticipate ca să ne țină ocupați, să ne mai deruteze. Ba cu verigheta președintelui că și-o întoarce pe deget, că are un tic. Eu m-aș bucura ca președintele să fie frământat de soarta România, dar am așa... nu știu... un dubiu”, a conchis analistul politic.

Vicepremierul Kelemen Hunor a lansat în spațiul public posibilitatea anticipatelor

„Dacă eu aş fi cel care decide singur, eu aş face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toţii, cei care formăm o majoritate, apoi trebuie să fie de acord şi preşedintele ţării, fiindcă fără el nu poţi să faci anticipate. Şi trebuie să explici în primul rând cetăţenilor.

De ce aş face eu anticipate, dacă ar fi după mine? Anul 2024 este un an electoral. Se întâmplă foarte rar ca să avem toate alegerile într-un singur an - din mai, până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administraţia centrală în primul rând se va aşeza, va aştepta să vedem ce se întâmplă", a declarat Kelemen Hunor la TVR Info.

