€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 13:57 26 Sep 2025 | Data publicării: 12:50 26 Sep 2025

Alertă la Spitalul „Sf. Maria” din Iași! Șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie în secția ATI
Autor: Iulia Horovei

copii_spital Sursa foto: Freepik
 

Șase copii internați în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile după ce au fost infectați cu o bacterie periculoasă.

UPDATE

Ministerul Sănătății a reacționat la cazul celor șase copii decedați în urma infectării cu bacteria  Serratia Marcescens, în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași.

Nouă pacienți cu vârsta de sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, în timp ce în unitatea sanitară au fost înregistrate șase decese.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu se poate realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu bacteria respectivă și deces va fi stabilită de experții în medicină legală, se arată în precizările ministerului.

Infecțiile, raportate târziu

Conform datelor furnizate de oficiali, prima infecție din spital a apărut pe 13 septembrie, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienți infectați. 

Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare, susține MS.

Ministrul a trimis Corpul de Control la Iași

„Am dispus de urgență un control comun, al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației la fața locului și întocmirea unui raport de control.

Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de mușamalizarea și neraportarea infecțiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. 

Amenzile aplicate

Au fost aplicate și sancțiuni în acest caz. Inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași au amendat epidemiologul spitalului cu 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale, un medic ATI cu 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor, și spitalul cu suma de 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

Măsuri impuse de minister

Mai mult, la nivelul instituției s-au dispus suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens. De asemenea, se vor utiliza echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical.

În continuare, MS a dispus continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului, respectiv repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter.

Totodată, se suspendă folosirea materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme.

Se vor testa, potrivit ministerului, materialele sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași. 

 

Știre inițială

Șase copii internați în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Copiii sufereau de afecțiuni grave 

Copiii erau nou-născuți sau aveau vârste de până la 15 ani și sufereau de afecțiuni grave asociate, printre care meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie. Aceștia erau internați la Reanimare, iar infecția cu bacteria Serratia a complicat starea lor deja gravă.

Primele cazuri au apărut la începutul lunii septembrie, însă secția ATI a rămas deschisă și internările au continuat până miercuri, 24 septembrie, potrivit 7iasi.ro. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală. Un copil a fost transferat la secția de Oncologie, în timp ce un altul a fost transportat la un spital din București. Doar un copil a rămas în secția de ATI a spitalului din Iași.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a confirmat focarul și a demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili modul de răspândire a bacteriei și circumstanțele cazurilor. Ancheta este în desfășurare.

Serratia Marcescens este o bacterie oportunistă, prezentă în sol și apă, care poate provoca infecții grave, în special la pacienții cu imunitate scăzută sau cu dispozitive medicale invazive. Tratamentul se bazează pe antibiogramă, iar măsurile de igienă și asepsie la nivelul spitalelor sunt esențiale pentru prevenirea infecțiilor.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

infectie
bacterie
ati
copii
spital
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Fost arhitect-șef al Capitalei, suspect într-un dosar penal
Publicat acum 16 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 41 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 44 minute
Tensiuni în spațiul aerian baltic. NATO trimite avioane de interceptare pentru a supraveghea aeronave rusești
Publicat acum 55 minute
Explozie de concedii medicale la Primăria Sectorului 2 - Precizările Colegiul Medicilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 17 ore si 6 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close