Alertă la Spitalul „Sf. Maria” din Iași! Șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie în secția ATI

UPDATE

Ministerul Sănătății a reacționat la cazul celor șase copii decedați în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens, în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași.

Nouă pacienți cu vârsta de sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, în timp ce în unitatea sanitară au fost înregistrate șase decese.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu se poate realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu bacteria respectivă și deces va fi stabilită de experții în medicină legală, se arată în precizările ministerului.

Infecțiile, raportate târziu

Conform datelor furnizate de oficiali, prima infecție din spital a apărut pe 13 septembrie, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienți infectați.

Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare, susține MS.

Ministrul a trimis Corpul de Control la Iași

„Am dispus de urgență un control comun, al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației la fața locului și întocmirea unui raport de control.

Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de mușamalizarea și neraportarea infecțiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Amenzile aplicate

Au fost aplicate și sancțiuni în acest caz. Inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași au amendat epidemiologul spitalului cu 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale, un medic ATI cu 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor, și spitalul cu suma de 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

Măsuri impuse de minister

Mai mult, la nivelul instituției s-au dispus suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens. De asemenea, se vor utiliza echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical.

În continuare, MS a dispus continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului, respectiv repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter.

Totodată, se suspendă folosirea materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme.

Se vor testa, potrivit ministerului, materialele sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași.

Știre inițială

Șase copii internați în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Copiii sufereau de afecțiuni grave

Copiii erau nou-născuți sau aveau vârste de până la 15 ani și sufereau de afecțiuni grave asociate, printre care meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie. Aceștia erau internați la Reanimare, iar infecția cu bacteria Serratia a complicat starea lor deja gravă.

Primele cazuri au apărut la începutul lunii septembrie, însă secția ATI a rămas deschisă și internările au continuat până miercuri, 24 septembrie, potrivit 7iasi.ro. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală. Un copil a fost transferat la secția de Oncologie, în timp ce un altul a fost transportat la un spital din București. Doar un copil a rămas în secția de ATI a spitalului din Iași.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a confirmat focarul și a demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili modul de răspândire a bacteriei și circumstanțele cazurilor. Ancheta este în desfășurare.

Serratia Marcescens este o bacterie oportunistă, prezentă în sol și apă, care poate provoca infecții grave, în special la pacienții cu imunitate scăzută sau cu dispozitive medicale invazive. Tratamentul se bazează pe antibiogramă, iar măsurile de igienă și asepsie la nivelul spitalelor sunt esențiale pentru prevenirea infecțiilor.