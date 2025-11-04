România a ridicat avioane F-16 și Eurofighter, după un atac rusesc. Piloții au avut permisiunea de a doborî ținte

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două atacuri ale forțelor ruse au vizat, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, infrastructura portuară ucraineană de pe Dunăre.

În urma semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, România a ridicat de la sol avioane F-16 și Eurofighter Typhoon pentru a asigura securitatea spațiului aerian național. Comandații misiunilor aveau permisiunea să doboare ținte dacă acestea intrau în spațiul aerian românesc.

Precizările MApN

"În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45 pentru cercetare şi asigurarea securității spațiului aerian național.

Piloții aveau permisiunea să doboare ținte care intrau în spațiul aerian românesc

Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național.

Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale. România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție", a transmis Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.