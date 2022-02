Republica Moldova, următoarea țintă a lui Putin? Anatol Țăranu: Au toate motivele să se teamă

Politologul Anatol Țăranu a fost întrebat la Realitatea Plus dacă există posibilitatea ca Vladimir Putin să invadeze și alte țări care au făcut parte din URSS și dacă Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a liderului de la Kremlin.

"Au toate motivele să se teamă pentru că Transnistria a început deja de câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, să devină tot mai agresivă, tocmai probabil fiind probabil pregătită să primească sânge proaspăt din conflictul care iată începe la granițele Republicii Moldova. Trebuie spus că toată lumea se teme și ceea ce a spus președintele Băsescu are o bună bucată de adevăr și anume faptul că Putin nu a ascuns practic din 2000 că visul său este refacă URSS a cărei cădere a catalogat-o drept cea mai mare eroare și tragedie geo-strategică din secolul XX.

Dacă va reuși să facă acest lucru? Este destul de puțin probabil, însă, pentru moment, cred că ceea ce își dorește este să construiască o zonă de securitate pentru Federația Rusă între Marea Neagră și Marea Baltică pentru că asta a fost dorința pe care a tot propus-o și a tot cerut-o NATO și în ultimele zile a și declarat-o public. Și dacă această demilitalizare care se realizează cu arme, cu morți, este susținută de poporul rus, asta vom vedea.

"E foarte posibil ca cetățenii ruși să se apere de o asemenea conducere"

Vedem deja că sunt demonstrații masive în Sankt Petersburg, la Moscova, în tot mai multe orașe din Rusia. E foarte posibil ca cetățenii ruși să se apere de o asemenea conducere pentru că, în final, sancțiunile pe care le vor impune statele occidentale se vor transfera lor. Mulți dintre oligarhii ruși își vor pierde probabil importante părți din alte țări, dar nu vor sărăci și nu vor muri de foame. În schimb, cetățenii de rând din diverse zone vor fi primii care vor fi afectați de aceste sancțiuni.

Am îndoieli că federația Rusă are suficient de mulți bani încât să susțină pe termen lung o asemenea criză. Aici contează foarte mult determinarea și hotărârile statelor din NATO și UE, dacă vor impune sancțiuni foarte dure și dacă vor scoate Rusia din circuitul mondial.", a declarat Anatol Țăranu la Realitatea Plus.

