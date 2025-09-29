Palatul Cotroceni, iluminat în roz. Fundația Renașterea, 25 de ani de luptă împotriva cancerului de sân

Fundația Renașterea marchează 25 de ani de activitate printr-un eveniment de puternică valoare simbolică: Iluminarea în roz a Palatului Cotroceni, pe 1 octombrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân.

România, sub media europeană la șansele de supraviețuire în fața cancerului

Ajunsă la a 25-a ediție, „Iluminarea în roz” reprezintă un apel public la conștientizarea importanței depistării precoce și accesului la diagnostic și tratament pentru toate femeile din România, în contextul în care rata de supraviețuire în cancer rămâne mult sub media europeană.

Anul acesta, la București, momentul simbolic al aprinderii luminii roz va fi marcat de prezența doamnei Mirabela Grădinaru, ca gest de empatie, curaj și promovare a importanței prevenției în lupta împotriva cancerului de sân.

Printre participanții la eveniment se vor număra personalități din mediul medical, cultural și social, autorități locale și centrale, diplomați, alături de membrele Boardului Fundației și de supraviețuitoare ale cancerului, care dau mărturie despre puterea prevenției și a solidarității.

Înființată în 2001, Fundația Renașterea a adus pentru prima dată în atenția publicului din România o problematică cu implicații majore în viața femeilor - cancerul de sân. În anul 2008, Autoritățile statului român au acordat Fundației Renașterea statutul de organizație de utilitate publică în semn de apreciere a eforturilor constante și a recunoașterii importanței strategice a proiectelor și demersurilor cu un impact real pentru sănătatea femeilor din România.

„Am reușit să salvăm vieți prin campanii de educare, prin investigații gratuite oferite în centrele și unitățile noastre mobile și prin proiecte care au adus prevenția mai aproape de comunități vulnerabile. De 25 de ani, Fundația Renașterea este vocea prevenției și a speranței pentru femeile din România. Le reîntâlnesc cu multă emoție pe doamnele care au fost diagnosticate la Centrele Renașterea, însă, cel mai mult mă bucură că astăzi sunt sănătoase, alături de familiile lor. De aceea, vom continua cu multă energie ceea ce am pornit acum 25 de ani, cu convingerea că susținuți de partenerii noștri, vom salva cât mai multe vieți”, a declarat Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Fundația Renașterea este, din anul 2003, Reprezentantul Național al EUROPA DONNA în Romania și membră fondatoare a THINK PINK EUROPE, din 2018.

Într-un sfert de secol de activitate, Fundația Renașterea a reușit să îsi urmeze misiunea de a promova importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin, de a oferi investigații medicale gratuite și consiliere pacientelor oncologice și să creeze o infrastructură medicală și educațională unică în România, cu rezultate semnificative:

Peste 132.000 investigații medicale efectuate în Centrele Medicale Renașterea.

Peste 42.700 de teste medicale gratuite (Babeș-Papanicolau și mamografii) oferite prin Unitățile Mobile în comunități rurale și orașe mici.

6.100 de paciente diagnosticate în centrele Fundației și Unitațile Mobile, cu șansa de a începe tratamentul la timp.

La inițiavita Fundației Renasterea, în anul 2014, Parlamentul României a declarat, ziua de 1 octombrie ca Zi Națională de luptă împotriva cancerului de sân.

Peste 2.200 de peruci au fost donate pacientelor oncologice din România prin Campania Brave Cut. În cadrul campaniei au fost primite peste 34.500 de codițe de păr donate de femei și copii din România și diaspora.

Campanii naționale de informare și conștientizare, prin care sute de mii de femei au primit mesaje esențiale despre autoexaminare, screening și prevenție.

Coaliția pentru Sănătatea Femeii - Campanie de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, asociații de pacienți, reprezentanți ai sistemului medical, companii, autorități și reprezentanți ai mass-media pentru a crea cadrul propice pentru susținerea adecvată a Sănătății Femeii în România.

Race for the Cure România - 11 ediții ale evenimentului sportiv de conștientizare a importanței prevenției cancerului de sân.

Iluminarea în roz: un eveniment cu rezonanță națională și internațională

Ediția aniversară capătă un caracter național, prin iluminarea simultană a unor clădiri - simbol din următoarele orașe: Constanța (Cazinoul), Iași (Palatul Roznovanu), Oradea (Primăria Oradea), Brașov (Hotel Aro Palace), Bacău (Secția de oncologie a Spitalului Județean), Caracal (Primăria Caracal, Teatrul Național și Biblioteca), Cluj Napoca (Institutul Oncologic și Clădirea Medisprof Cancer Center), Tulcea (Monumentul Independenței și Blocul Belvedere din Piața Mircea cel Bătrân), Sibiu (Primăria Sibiu), Bistrița (Primăria Bistrița), Piatra Neamț (Cladirea Medisprof Cancer Center) și Pașcani (Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu”), Galați (Clădirea Consiliului Județean).

În București vor fi iluminate în roz și: Opera Națională, Ministerul Sănătății, Globalworth Tower, Pasajul Europa Unită și Patinoarul Berceni Arena.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă globală în cadrul căreia clădiri-emblemă precum Empire State Building (New York), Turnul Perla Orientului (Shanghai), Opera din Paris sau Muzeul Britanic (Londra) au fost iluminate în roz - culoarea simbol a luptei împotriva cancerului de sân.

Iluminarea în roz este mai mult decât un eveniment simbolic - este un mesaj de responsabilitate pentru fiecare dintre noi. Prevenția salvează vieți și, cu cât mai multe femei ajung la timp la medic, cu atât cresc șansele de vindecare, se arată în comunicatul de presă al fundației.