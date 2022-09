Marius, robotul care îți păzește casa - invenţie inedită a unor elevi din Constanţa

Marius, așa l-au numit tinerii pe robotul detectează persoanele străine din casă, lansează un avertisment sonor și transmite o alertă printr-o aplicație pe telefon. Elevii de școală generală, pasionați de informatică, sunt coordonați de profesoara Ramona Rădulescu. Sunt tot timpul în căutare de idei practice, spune ea: „Ne-am dori să facem ceva diferit, ceva inedit, ceva ce nu s-a mai făcut până acum in sistemul de învățământ. În două luni de zile ne-am depășit limitele”.

Talentaţii şi ambiţioşii elevi s-au gândit ce ar putea face pentru ca fiecare dintre noi să avem mai multă siguranță în locuințe. Și așa au creat un robot care folosește circuite integrate de ultimă generație pe care le-au încorporat într-o carcasă. „Interiorul robotului conține această placă Arduino 1, care este creierul întregului ansamblu, un modul bluetooth și un senzor ultrasonic, folosind același principiu pe care îl folosesc liliecii pentru a se orienta in spațiu”, a explicat Mara. Iar Victor arată că alarma robotului se declanșează de fiecare dată când cineva trece prin fața dispozitivului inteligent: „Robotul este conectat și, de asemenea, pentru că este activ, poate detecta semnale din spațiul respectiv”. Carcasa micului robot care păzește casa a fost realizată prin folosirea de către copii a unei imprimante tridimensionale. Elevii din Constanța vor să construiască robotul în mai multe exemplare pentru a-l valorifica.

Doi elevi au inventat pantofii inteligenți: cu lanternă, aer condiționat și masaj

În urmă cu câţiva ani, doi elevi din Suceava care au modificat pantofii simpli și i-au transformat în niște pantofi inteligenți, dotați cu lanternă, aer condiționat și masaj. Astfel, invenția băieţilor ne ajută să vedem prin întuneric, pompează aer în direcția tălpii și chiar ne masează piciorul după o perioadă de mers extenuant. Aceste funcții adiționale au fost dobândite prin modificare și introducerea unor elemente noi inventate chiar de tineri.

Primul satelit românesc în spațiu

Compania britanică Alba Orbital, lider mondial în lansarea sateliților de mici dimensiuni, a anunțat oficial că, în primul trimestru al anului 2023, va trimite în spațiu un satelit românesc, botezat Space Sparrow, construit de RomSpace, un grup de elevi din București cu vârste între 15 și 18 ani. Satelitul va călători spre orbită cu o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX care va decola de la Cape Canaveral. Space Sparrow e un cub cu latura de cinci centimetri și încorporează tehnologie proiectată să transmită din spațiu informații despre evoluția încălzirii globale.

Misiunea pusă la punct de copii se numește Romanian Orbital Mission 2 și face parte dintr-un program cu zece etape care își propune să urmărească fenomenul distrugerii pădurilor, al incendiilor poluante și să transmită date legate de magnetismul terestru. „Să-i vezi pe acești copii la vârsta de 15 ani având forța și inițiativa de a-și trimite în spațiu propriul satelit e un lucru care te inspiră”, a declarat Tom Walkinshaw, CEO-ul și fondatorul Alba Orbital.„Când am început să mă interesez de nano și picosateliții, acum mai bine de trei ani, am știut că trebuie să trimit și eu unul în viitorul apropiat. Am fost cucerit de cantitatea de tehnologie pe care o poți pune în aceste cuburi minuscule”, a spus la rândul lui Filip Bușcu, liderul echipei RomSpace.

