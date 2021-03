Jocul video "HADES", marele câştigător la premiile BAFTA 2021

Dezvoltat de Supergiant Games, cu sediul în San Francisco, Hades permite utilizatorilor să joace rolul lui Zagreus, fiul lui Hades, în tentativa sa de a evada din Infern. În cadrul unei ceremonii transmise prin live streaming, 'Hades a fost recompensat totodată pentru cel mai bun design de joc, cea mai bună realizare artistică, cea mai bună acţiune, cel mai bun interpret în rol secundar, obţinut de actorul Logan Cunningham, care îşi împrumută vocea unuia dintre personaje.



EE Game of the Year Award, singura distincţie acordată prin votul publicului, a fost obţinută de The Last of Us Part II, care a condus în lista nominalizărilor, cu un număr record de 13 propuneri.

Jocurile video, distracţie în pandemie





În contextul lockdown-ului naţional în vigoare în Marea Britanie pentru combaterea transmiterii COVID-19, mulţi britanici au recurs la jocurile video pentru a se distra, dar şi pentru a interacţiona social în mediul virtual, au precizat organizatorii.



În 2020... oamenii au căutat forme de petrecere a timpului liber în feluri pe care nu le-am mai experimentat până acum, a declarat pentru Reuters Jo Twist, directorul executiv al UKIE, o asociaţie din domeniu. Jocurile le-au oferit oamenilor o şansă reală de a socializa, a adăugat el.



Piaţa jocurilor video din Regatul Unit a înregistrat anul trecut o creştere de aproape 30% şi a ajuns la o cifră de afaceri record, 7 miliarde de lire sterline (9,61 miliarde de dolari), potrivit UKIE, care reprezintă sectorul jocurilor şi al divertismentului interactiv din Marea Britanie.



Veniturile din software au crescut cu 18% până la 4,55 miliarde de lire sterline, în timp ce echipamentele pentru jocuri au adus încasări cu aproape 61% mai mari, până la 2,26 de miliarde de lire sterline, pasionaţii de jocuri achiziţionând console, accesorii şi componente mai performante pentru computer, a mai precizat UKIE.



The Last of Us Part II, a cărui acţiune este plasată într-o Americă postapocaliptică, invadată de zombi, a câştigat totodată premiul pentru animaţie şi pentru interpretul rolul principal, acordat actriţei Laura Bailey.



Platforma de jocuri Sackboy: A Big Adventure a obţinut premiul pentru cel mai bun joc britanic.



2020 a fost... un an de referinţă pentru industria jocurilor video... Am lansat o nouă generaţie de console. Au fost lansate jocuri pe care le-am aşteptat de ani întregi. Am avut relansări ale unor francize cu adevărat îndrăgite, a declarat pentru Reuters gazda ceremoniei, Elle Osili-Wood, scrie Agerpres.