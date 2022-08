Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a vorbit despre războiul din Ucraina şi posibilele scenarii care ar putea duce la stingerea conflictului care durează, deja, de şase luni.

Analistul politic Bogdan Chirieac a întrebat direct: "Sunt ziarist şi trebuie să pun această întrebare: cum vedeţi o rezolvare a conflictului din Est, la şase luni de la izbucnirea războiului?".

Răspunsul lui Cristian Diaconescu a fost unul ferm: "Din ce semnale am, războiul va dura cel puţin până la sfârşitul anului. Este posibil să fie o acţiune militară a Federaţiei Ruse de repliere şi ofensivă sistematice. Din punct de vedere al comunităţii internaţionale, se speră la găsirea unei formule de compromis care să însemne cedare, inclusiv din perspectiva Ucrainei. În rest, varianta polonezo-estoniană-lituaniană de tipul - singura rezolvare e înfrângerea Federaţiei Ruse la ea în teritoriu - pare-se destul de greu sustenabilă în acest moment. Există semnale în ceea ce priveşte un anume tip de reorganizare administrativă pe care ar accepta-o Ucraina în sensul Acordului de la Minsk, pe care a acceptat-o deja, şi anume - o autonomie administrativă lărgită pentru zona de Est, mai ales pentru Donbas. Problema gravă e Crimeea, pentru că acolo este o chestiune de suveranitate invocată de Federaţia Rusă şi, în egală măsură, rezilienţa militară occidentală în ceea ce priveşte sprijinirea militară a Ucrainei iar, pe de altă parte, trecerea iernii şi evitarea recesiunii. Dacă Germania intră în recesiune, noi intrăm de trei ori! La acestea se adaugă şi teme ca centrala de la Zaporojie, exportul de cereale... ".

Este ziua cu numărul 177 în războiul început de Rusia în Ucraina. Forțele armate ale Moscovei au bombardat din nou orașul Harkov, potrivit mai multor relatări. De asemenea, armata Kievului pare că a atacat obiective militare ale Rusiei din Crimeea și chiar de pe teritoriul Federației Ruse. Incendii și explozii au fost raportate la un depozit de muniție din regiunea Belgorod și la o bază aeriană la nord de Sevastopol. Între timp, compania de stat ucraineană Energoatom avertizează că rușii pregătesc operațiuni „false flag” la centrala nucleară de la Zaporojie.







New: There were no claimed or assessed Russian territorial gains in #Ukraine today for the first time since July 6.



Russian officials may be setting information conditions to blame Ukraine for a false flag attack at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. https://t.co/UEpZ8hI914 pic.twitter.com/QGQD74VIJQ