Primarul staţiunii montane Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat, marţi, într-o postare pe pagina sa de socializare, că este infectat cu varianta Omicron a noului coronavirus. Conform sursei citate, edilul a făcut un test după ce a prezentat unele simptome.

'14 zile lucrez online. Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleşeală şi am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă Omicron. Continui munca de la distanţă alături de echipa de la Primărie. Vă rog să fiţi precauţi şi să respectaţi regulile de protecţie. Împreună trecem peste toate!', a scris Oprea pe Facebook.

În octombrie 2020, primarul staţiunii Sinaia a fost internat pentru îngrijiri medicale după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

Informare COVID-19, Grupul de Comunicare Strategică, 4 ianuarie, ora 13.00

Până astăzi, 4 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.816.956 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.745 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.745.012 pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.900 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 186 de cazuri de pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 58.866 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 03.01.2022 (10:00) – 04.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 52 de decese (22 bărbați și 30 femei), dintre care 5 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 52 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 la categoria de vârstă 50-59 ani, 11 la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 la categoria de vârstă peste 80 ani.

49 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți nu au înregistrat comorbidități.

Au fost raportate 5 decese anterioare intervalului de referință, survenite în luna decembrie 2021, în județele Buzău, Covasna, Vâlcea și Vrancea.

Dintre cei 52 de pacienți decedați, 40 erau nevaccinați și 12 vaccinați. Cei 12 pacienți vaccinați care au decedat aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40 – 49 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.593. Dintre acestea, 390 sunt internate la ATI. Dintre cei 390 pacienți internați la ATI, 33 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 79 sunt minori, 72 fiind internați în secții și 7 la ATI.

