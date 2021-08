Truc simplu. Cum scapi de sugestiile de prieteni de pe Facebook

Dacă te-ai săturat să-ți apară recomandări de prieteni noi după ce dai scroll de două ori, e bine să știi că poți dezactiva această opțiune de la Facebook.

Nu contează câți prieteni ai deja pe rețeaua de socializare pentru că, până vei ajunge la maximul de 5000, Facebook îți va sugera prietenii noi cu diverse persoane. Desigur, persoanele nu sunt alese întâmplator ci, de multe ori, chiar le cunoști.

Cum 'alege' Facebook sugestiile de prieteni

Un purtător de cuvânt al companiei spunea, în urmă cu câțiva ani, că Facebook se bazează pe diverse informații pentru a-ți sugera noi prietenii. Vorbim, în primul rând, de datele colectate de la GPS-ul telefonului, potrivit Fusion.

De asemenea, Facebook folosește pentru aceste recomandări prietenii comuni, informațiile despre educație și locul de muncă, rețelele și grupurile din care face parte și contactele pe care le-ai importat de pe mail sau din alte părți.

Dacă nu le-ai folosit niciodată sau dacă pur și simplu nu vrei să-ți mai apară sugestiile de prieteni de pe Facebook, poți dezactiva această opțiune.

Truc simplu pentru a dezactiva sugestiile de prieteni de pe Facebook

Pentru PC sau Mac, laptop sau desktop: Accesează varianta web Facebook și dă click pe vârful de săgeată în jos din dreapta sus. În continuare, la secțiunea Settings & Privacy (Setări și Confidențialitate), faci click pe Settings. Apoi, intri la Notifications (Notificări), dai click pe 'Poate îi cunoști' și apeși 'Dezactivat'.

Pentru smartphone: În cazul acesta, rezolvi totul cu meniul din dreapta sus sau dreapta jos, care are trei liniuțe. În dreptul secțiunii Settings & Privacy (Setări și Confidențialitate), intri la Settings (Setări). În partea de jos îți apare Notification Settings (Setările notificărilor). Dai click pe 'Poate îi cunoști' și oprești bifa din partea de sus a ecranului. Ultimul pas este confirmarea modificării.

Cum ștergi datele pe care Facebook le are despre tine. Metoda simplă

Poţi vedea informaţiile pe care Facebook le are despre tine. Accesează meniul Settings > Your Facebook Information. Astfel, poţi descărca informaţiile pe care reţeaua de socializare le are despre tine sau le poţi accesa (Access Your Information). Dacă vrei să ştergi o informaţie, pur şi simplu apeşi pe iconiţa care arata un creion şi selectezi Delete (şterge), potrivit cumsa.ro.

Dacă nu mai vrei ca datele despre tine (postări, foto, statusuri etc.) să fie stocate de Facebook, trebuie să îţi ştergi contul.

- Accesează Settings > Your Facebook Information

- Deactivation and Deletion

- Permanently Delete Account

Facebook îţi va mai cere parolă încă o dată, pentru a se asigura că eşti tu şi nu cineva care ţi-a accesat contul.