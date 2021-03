SPIONAJ prin telefoanele mobile. România, loc FRUNTAȘ în Europa

Conform raportului "The State of Stalkerware 2020", la nivel global, aproape 54.000 de utilizatori de telefonie mobilă au fost afectaţi de acest fenomen, în scădere, totuşi, faţă de anul precedent, cu 67.500 de utilizatori afectaţi de acest software.



"Stalkerware este o formă de cyber-violenţă şi un fenomen global care afectează ţări indiferent de mărime, societate sau cultură: Rusia, Brazilia, Statele Unite ale Americii, India şi Mexic se află în fruntea listei Kaspersky din 2020 a ţărilor în care numărul utilizatorilor afectaţi de acest fenomen este foarte mare. Sub acestea, Germania este prima ţară europeană, ocupând locul şase în clasamentul global. Iranul, Italia, Regatul Unit şi, în cele din urmă, Arabia Saudită completează lista cu cele zece naţiuni cele mai afectate. România se află pe locul opt în clasamentul European, numărul utilizatorilor de telefonie mobilă afectaţi de stalkerware fiind de 222", menţionează Kaspersky, conform Agerpres.

Peste 6000 de utilizatori, afectaţi în 2020

În 2021, Kaspersky şi-a unit forţele cu patru parteneri pentru a lucra la proiectul "DeStalk", la nivelul Uniunii Europene (UE), proiect pe care Comisia Europeană a ales să îl sprijine prin programul său - Rights, Equality and Citizenship. Potrivit datelor prezentate de Kaspersky, în total, 6.459 de utilizatori de telefonie mobilă au fost afectaţi de stalkerware în UE în 2020, iar cel mai mare impact a fost în Germania, Italia, Franţa şi Spania.



La nivelul anului 2019, Kaspersky a creat, împreună cu alte nouă organizaţii, Coalition Against Stalkerware, care are în prezent 30 de membri de pe cinci continente. Coaliţia îşi propune să îmbunătăţească nivelul de detectare a stalkerware-ului, schimbul de informaţii între organizaţii non-profit şi companii şi să crească nivelul de conştientizare în rândul publicului.



Specialiştii recomandă utilizatorilor de telefonie mobilă să verifice permisiunile din aplicaţiile instalate, întrucât aplicaţiile Stalkerware pot fi deghizate sub un nume fals de aplicaţie, cu acces suspect la mesaje, jurnale de apeluri, locaţie şi alte activităţi personale. De exemplu, o aplicaţie numită "Wi-Fi" care are acces la geolocalizarea dumneavoastră este una suspectă, precizează sursa citată.