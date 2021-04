Prințul Charles: Dragul meu tată a fost o persoană foarte specială / VIDEO

Prinţul Charles, moştenitorul coroanei britanice, i-a adus un omagiu sâmbătă tatălui său, prinţul Philip, decedat vineri la vârsta de 99 de ani, spunând că "îi va lipsi enorm" şi salutând "serviciul său remarcabil şi devotat" ţării sale, transmit agenţiile internaţionale de presă.



"Aşa cum vă imaginaţi, tatăl meu ne va lipsi enorm, familiei mele şi mie", a transmis prinţul de Wales într-o declaraţie televizată din faţa reşedinţei sale Highgrove House, din comitatul englez Gloucestershire, mulţumind populaţiei pentru sprijin "în acest moment deosebit de trist".

The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc