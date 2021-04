Primul tablou realizat de robotul Sofia a fost vândut la o licitație / FOTO

Primul tablou realizat de Sofia, cel mai cunoscut robot umanoid din lume, a fost vândut la licitație cu peste 680 de mii de dolari. Sophia a lucrat alături de artistul Andrea Bonaceto la tabloul digital. Acesta a fost scos la licitaţie şi vândut pentru suma de 688.000 de dolari. Persoana care a câştigat licitaţia va deveni astfel proprietara digitală a tabloului, dar şi a versiunii fizice.

David Hanson, CEO-ul companiei care a creat-o pe Sophia, a dezvăluit, într-o interviu pentru ABC News, că robotul se va apuca şi de muzică. A fost demarat deja un proiect numit Sophia Pop, în care robotul va colabora cu artişti reali pentru a genera muzică şi versuri, informează Descopera.

NFTs, a digital signature saved on blockchain ledgers that allows anyone to verify the ownership and authenticity of items, have become the latest investment craze, with one artwork selling this month for nearly $70 million 3/5 pic.twitter.com/s7ysoGaWN9